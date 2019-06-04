Радник президента розказав, коли може відбутись зустріч Зеленського з Трампом
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом найімовірніше після саміту G20 (28-29 червня 2019 року).
Про це розказав позаштатний радник президента України Борис Тизенгаузен в ефірі Радіо Свобода.
"Скоріш за все, зустріч буде після зустрічі Дональда Трампа і Путіна, котрі планують зустрітися під час саміту G20", - повідомив він.
"Але сам факт, що адміністрація Дональда Трампа першою запрошує Зеленського до США для проведення зустрічі, говорить про те, що Зеленському наданий вже певний кредит довіри від США. Мені здається, що адміністрація Білого дому сподівається зрушити складне і для них, в тому числі, питання з мертвої точки", - додав Тизенгаузен.
Він припустив, що, як не парадоксально, але скоріш за все, одним із каталізаторів цієї зустрічі став генпрокурор Юрій Луценко, маючи на увазі розслідування щодо української газової компанії Burisma Holdings.
"У цій справі фігурує син Джо Байдена, прийомний син Керрі, колишнього держсекретаря США. На сьогодні, за внутрішніми праймеріз, Байден займає першу позицію від демократів, тобто від конкурентів Дональда Трампа. Скоріш за все, він і балотуватиметься. Маючи на руках важелі, які можуть повпливати так чи інакше на репутацію Байдена в Україні, Зеленський стає, як мінімум, приємним гостем в адміністрації Дональда Трампа", - вважає Тизенгаузен.
Нагадуємо:
- Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона.
- ГПУ розслідує справу колишнього міністра уряду часів Януковича Миколи Злочевського та його фірми Burisma Holdings за підозрою в отриманні незаконних рішень на видобуток газу, відмиванні брудних коштів, несплаті податків в особливо великих розмірах.
- Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідувалася Генеральною прокуратурою.
- У січні 2015 року ГПУ оголосила Злочевськогоу розшук.
- Восени 2016 року з сайту МВС була знятаінформаційно-статистична картка про розшук екс-міністра.
- Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.
- Також повідомлялося, що фірма міністра екології в уряді часів Віктора Януковича Миколи Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.
- Персональний адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джуліані заявив, що колишній віце-президент США Джо Байден, який зараз лідирує у рейтингу демократів-кандидатів у президенти країни, неправомірно тиснув на президента України Петра Порошенка і парламент країни у березні 2016 року, вимагаючи звільнити генпрокурора Віктора Шокіна.
- Водночас син Байдена, Хантер, був членом правління української газової компанії Burisma Holdings, якою володів олігарх Микола Злочевський, дії якої розслідувалися цим самим прокурором.
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