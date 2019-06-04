Радник президента розказав, коли може відбутись зустріч Зеленського з Трампом

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом найімовірніше після саміту G20 (28-29 червня 2019 року).

Про це розказав позаштатний радник президента України Борис Тизенгаузен в ефірі Радіо Свобода.

"Скоріш за все, зустріч буде після зустрічі Дональда Трампа і Путіна, котрі планують зустрітися під час саміту G20", - повідомив він.

"Але сам факт, що адміністрація Дональда Трампа першою запрошує Зеленського до США для проведення зустрічі, говорить про те, що Зеленському наданий вже певний кредит довіри від США. Мені здається, що адміністрація Білого дому сподівається зрушити складне і для них, в тому числі, питання з мертвої точки", - додав Тизенгаузен.

Він припустив, що, як не парадоксально, але скоріш за все, одним із каталізаторів цієї зустрічі став генпрокурор Юрій Луценко, маючи на увазі розслідування щодо української газової компанії Burisma Holdings.

"У цій справі фігурує син Джо Байдена, прийомний син Керрі, колишнього держсекретаря США. На сьогодні, за внутрішніми праймеріз, Байден займає першу позицію від демократів, тобто від конкурентів Дональда Трампа. Скоріш за все, він і балотуватиметься. Маючи на руках важелі, які можуть повпливати так чи інакше на репутацію Байдена в Україні, Зеленський стає, як мінімум, приємним гостем в адміністрації Дональда Трампа", - вважає Тизенгаузен.

Нагадуємо:

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона.