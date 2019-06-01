Зеленський отримав від Трампа запрошення відвідати Вашингтон - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський отримав від президента США Дональда Трампа запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом.

Про це у йдеться у статті DT.UA "Квартал "чорних лебедів".

За даними видання, запрошення Зеленський отримав 31 травня і відбудеться він після зустрічі Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Відбудеться предметна розмова з врегулювання конфлікта в Донбасі ... Важливе запитання до Зеленського на переговорах: "За що Америка стільки років в Україні долари платників податків проливала?". Настав час реальних бізнес-проектів: земля, газовидобування, порти тощо", - пише ЗМІ.

Наразі "Українській правді" дану інформацію в Адміністрації президента не підтвердили.

Згодом у прес-службі президента України повідомили, що запрошення відвідати з офіційним візитом США надійшло від Дональда Трампа у четвер, 30 травня, пише "Інтерфакс-Україна".

"Лист з офіційним запрошенням було отримано у четвер. Поїздка планується", - повідомили в АП.

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