Зеленський отримав від Трампа запрошення відвідати Вашингтон - ЗМІ

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Субота, 1 червня 2019, 08:40

Президент України Володимир Зеленський отримав від президента США Дональда Трампа запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом.

Про це у йдеться у статті DT.UA "Квартал "чорних лебедів".

За даними видання, запрошення Зеленський отримав 31 травня і відбудеться він після зустрічі Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним. 

"Відбудеться предметна розмова з врегулювання конфлікта в Донбасі ... Важливе запитання до Зеленського на переговорах: "За що Америка стільки років в Україні долари платників податків проливала?". Настав час реальних бізнес-проектів: земля, газовидобування, порти тощо", - пише ЗМІ. 

Наразі "Українській правді" дану інформацію в Адміністрації президента не підтвердили. 

Згодом у прес-службі президента України повідомили, що запрошення відвідати з офіційним візитом США надійшло від Дональда Трампа у четвер, 30 травня, пише "Інтерфакс-Україна". 

"Лист з офіційним запрошенням було отримано у четвер. Поїздка планується", - повідомили в АП. 

Нагадаємо, 

  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Зеленський заявив, що сподівається зустрітися зі своїм американським колегою найближчим часом.
  • У свою чергу міністр енергетики США Рік Перрі, який був присутній на інавгурації Зеленського, передав йому послання від Трампа щодо майбутньої співпраці. 

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Теми: Зеленський Трамп США


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