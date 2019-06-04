Законопроект Зеленського про імпічмент не включили у порядок денний Ради

Народні депутати не внесли до порядку денного сесії законопроекти про імпічмент та про внесення змін до закону про вибори нардепів щодо забезпечення прав військовослужбовців, ініційованих президентом Володимиром Зеленським.

Відповідні голосування відбулися у вівторок.

Так, за проекти закону про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент) (№10340, №10340-1) проголосувало лише 110 нардепів із необхідних 226.

Також не вистачило голосів за включення до порядку денного сесії парламенту законопроекту про внесення змін до закону про вибори народних депутатів України щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців (№10356).

За це рішення проголосували лише 109 парламентарів.

Разом з тим нардепи приступили до розгляду у другому читанні законопроект № 1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", в якому передбачені положення щодо запровадження процедури імпічменту президента.

Парламентарі мають розглянути майже 800 правок.

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