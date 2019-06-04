Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Одеський медуніверситет захопили рейдери, рішення МОЗ саботують - Супрун

Вівторок, 4 червня 2019, 14:33

Очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун переконана, що Одеський національний медичний університет захопили рейдери, а суди затягують рішення про реорганізацію навчального закладу.

Про це Супрун написала в Facebook.

Вона нагадала, що 3 червня на позачергове засідання Наглядової ради університету увірвалися невідомі й використали сльозогінний газ. На засіданні розглядали скарги працівників університету про незаконні звільнення та вчинення тиску на них.

"Студенти та викладачі медуніверситету вже шостий місяць не отримують стипендії та зарплати. Будівля університету захоплена рейдерами, саботуються рішення Міністерство охорони здоров'я України та уповноважених Міністерством осіб, судами блокуються рішення про реорганізацію медуніверситету", - розповіла Супрун.

Вона також зазначила, що рейдерами керує колишній ректор ОНМедУ Валерій Запорожан, який "із сотнями тисяч доларів готівкою може дозволити собі затяжну боротьбу за "свій" університет".

У понеділок одеське видання "Думська" також повідомляло, що університет захопили прихильники Запорожана, якого МОЗ звільнило минулоріч у вересні і призначило на посаду в.о. ректора Владлєну Дубініну.

"Коли МОЗ України хоче провести аудит роботи керівництва університету — людей не пускають на територію, коли МОЗ України хоче провести незалежне тестування якості освіти студентів - організовують акції та протести, поширюють брехню про тести й залякують усіх навколо, прикриваючись студентами," - підсумувала в.о. міністра охорони здоров’я.

Нагадаємо:

  • У понеділок 3 червня невідомі увірвалися до будівлі ректорату і зірвали засідання Наглядової ради розпиливши сльозогінний газ.
  • Внаслідок сутички біля університету постраждали 28 осіб, 51 особу доставили до відділку поліції.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ОдесаСупрунрейдерство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Одеса
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Зеленський приїхав в Одесу
Останні новини
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
Усі новини...
Реклама: