Одеський медуніверситет захопили рейдери, рішення МОЗ саботують - Супрун

Очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун переконана, що Одеський національний медичний університет захопили рейдери, а суди затягують рішення про реорганізацію навчального закладу.

Про це Супрун написала в Facebook.

Вона нагадала, що 3 червня на позачергове засідання Наглядової ради університету увірвалися невідомі й використали сльозогінний газ. На засіданні розглядали скарги працівників університету про незаконні звільнення та вчинення тиску на них.

"Студенти та викладачі медуніверситету вже шостий місяць не отримують стипендії та зарплати. Будівля університету захоплена рейдерами, саботуються рішення Міністерство охорони здоров'я України та уповноважених Міністерством осіб, судами блокуються рішення про реорганізацію медуніверситету", - розповіла Супрун.

Вона також зазначила, що рейдерами керує колишній ректор ОНМедУ Валерій Запорожан, який "із сотнями тисяч доларів готівкою може дозволити собі затяжну боротьбу за "свій" університет".

У понеділок одеське видання "Думська" також повідомляло, що університет захопили прихильники Запорожана, якого МОЗ звільнило минулоріч у вересні і призначило на посаду в.о. ректора Владлєну Дубініну.

"Коли МОЗ України хоче провести аудит роботи керівництва університету — людей не пускають на територію, коли МОЗ України хоче провести незалежне тестування якості освіти студентів - організовують акції та протести, поширюють брехню про тести й залякують усіх навколо, прикриваючись студентами," - підсумувала в.о. міністра охорони здоров’я.

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