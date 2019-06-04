Заступник Полторака подав у відставку, але спочатку перевіриться

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Ігор Павловський йде з військової служби.

Міністерство оборони повідомило про звільнення Павловського у Facebook.

Зазначається, що Павловський висловив бажання спочатку пройти військово-лікарську комісію, аби визначити, чи він придатний до військової служби, а потім звільнитися з військової служби.

"Ігор Павловський подав рапорт для проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеню придатності до проходження військової служби, з подальшим прийняттям рішення про звільнення з військової служби", - вказано у повідомленні.

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