Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Заступник Полторака подав у відставку, але спочатку перевіриться

Вівторок, 4 червня 2019, 16:32

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Ігор Павловський йде з військової служби.

Міністерство оборони повідомило про звільнення Павловського у Facebook.

Зазначається, що Павловський висловив бажання спочатку пройти військово-лікарську комісію, аби визначити, чи він придатний до військової служби, а потім звільнитися з військової служби.

"Ігор Павловський подав рапорт для проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеню придатності до проходження військової служби, з подальшим прийняттям рішення про звільнення з військової служби", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо:

  • У жовтні 2017 року Павловського затримали детективи НАБУ і САП через підозру в розтраті 149 млн гривень при закупівлі пального. Павловський обвинувачення заперечував.
  • Заступник секретаря РНБО Олег Гладковський висловив готовність взяти обвинуваченого на поруки.
  • 20 травня подав у відставку міністр оборони Степан Полторак.

Українська правда
Теми: відставкаМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
відставка
Найдовготриваліший член Єврокомісії оголосив про майбутню відставку
Заступник глави Пентагону, який виступав проти F-16 для України, йде у відставку
Голову Київської облради відправили у відставку
Останні новини
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
Усі новини...
Реклама: