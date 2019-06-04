Заступник Полторака подав у відставку, але спочатку перевіриться
Вівторок, 4 червня 2019, 16:32
Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Ігор Павловський йде з військової служби.
Міністерство оборони повідомило про звільнення Павловського у Facebook.
Зазначається, що Павловський висловив бажання спочатку пройти військово-лікарську комісію, аби визначити, чи він придатний до військової служби, а потім звільнитися з військової служби.
"Ігор Павловський подав рапорт для проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеню придатності до проходження військової служби, з подальшим прийняттям рішення про звільнення з військової служби", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо:
- У жовтні 2017 року Павловського затримали детективи НАБУ і САП через підозру в розтраті 149 млн гривень при закупівлі пального. Павловський обвинувачення заперечував.
- Заступник секретаря РНБО Олег Гладковський висловив готовність взяти обвинуваченого на поруки.
- 20 травня подав у відставку міністр оборони Степан Полторак.
Українська правда