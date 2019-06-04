Заступник Полторака подав у відставку, але спочатку перевіриться

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Вівторок, 4 червня 2019, 16:32

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Ігор Павловський йде з військової служби.

Міністерство оборони повідомило про звільнення Павловського у Facebook.

Зазначається, що Павловський висловив бажання спочатку пройти військово-лікарську комісію, аби визначити, чи він придатний до військової служби, а потім звільнитися з військової служби.

"Ігор Павловський подав рапорт для проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеню придатності до проходження військової служби, з подальшим прийняттям рішення про звільнення з військової служби", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо:

  • У жовтні 2017 року Павловського затримали детективи НАБУ і САП через підозру в розтраті 149 млн гривень при закупівлі пального. Павловський обвинувачення заперечував.
  • Заступник секретаря РНБО Олег Гладковський висловив готовність взяти обвинуваченого на поруки.
  • 20 травня подав у відставку міністр оборони Степан Полторак.

Українська правда

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Теми: відставка Міноборони


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