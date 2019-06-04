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Юнкер розповів, чому не сумує за Порошенком

Вівторок, 4 червня 2019, 16:38
Юнкер розповів, чому не сумує за Порошенком

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Церемонію зустрічі транслювало супутникове телебачення Єврокомісії.

"У мене є новий друг", - сказав Юнкер, відповідаючи на питання одного з журналістів, чи не сумує він за своїм старим другом Петром Порошенком.

"Новий друг кращий за старого", - заявив у свою чергу Володимир Зеленський.

Зустріч Зеленського, який перебуває з першим закордонним візитом у Брюсселі, і Юнкера відбудеться без заяв для преси.

 
Ви не сумуєте за Порошенком? - За ким? - За вашим старим другом. - Так у мене є новий!

У середині травня в адміністрації президента розповіли, що голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер розчулився на останній для тодішнього президента України Петра Порошенка в якості глави держави зустрічі в Брюсселі і навіть розплакався.

Нагадаємо: 

  • 4-5 червня президент Зеленський здійснює першу офіційну закордонну поїздку в Брюссель.
  • Він планує зустрітися з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, головою Євроради Дональдом Туском та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
  • Ймовірно, міжнародні журналісти не матимуть змоги поставити українському президенту питань.
  • У червні Зеленський також планує відвідати Берлін.

Європейська правда

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Теми: ПорошенкоЗеленськийЄврокомісія
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