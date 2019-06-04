Юнкер розповів, чому не сумує за Порошенком
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Церемонію зустрічі транслювало супутникове телебачення Єврокомісії.
"У мене є новий друг", - сказав Юнкер, відповідаючи на питання одного з журналістів, чи не сумує він за своїм старим другом Петром Порошенком.
"Новий друг кращий за старого", - заявив у свою чергу Володимир Зеленський.
Зустріч Зеленського, який перебуває з першим закордонним візитом у Брюсселі, і Юнкера відбудеться без заяв для преси.
У середині травня в адміністрації президента розповіли, що голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер розчулився на останній для тодішнього президента України Петра Порошенка в якості глави держави зустрічі в Брюсселі і навіть розплакався.
Нагадаємо:
- 4-5 червня президент Зеленський здійснює першу офіційну закордонну поїздку в Брюссель.
- Він планує зустрітися з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, головою Євроради Дональдом Туском та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
- Ймовірно, міжнародні журналісти не матимуть змоги поставити українському президенту питань.
- У червні Зеленський також планує відвідати Берлін.
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