Начальник Генштабу візьме участь у засіданні "Мінська" – Зеленський

Начальник Генерального штабу Руслан Хомчак візьме участь у засіданні Тристоронньої контактної групи, на якому буде озвучено нові пропозиції української сторони.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у Брюсселі на спільній прес-конференції з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом, яку транслював 5 канал.

"Начальник Генерального штабу буде працювати згідно української доктрини.

Завтра відбудеться перша зустріч у Мінському форматі, він буде знаходитись на цій зустрічі", – сказав Зеленський відповідаючи на запитання, як зміниться політика України зі зміною військового керівництва.

"Там будуть певні пропозиції з приводу повернення до "Мінська". По-перше: припинення вогню (ми хочемо все закінчити), обмін полонених і дуже багато пунктів", – додав президент.

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