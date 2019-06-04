Начальник Генштабу візьме участь у засіданні "Мінська" – Зеленський

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Вівторок, 4 червня 2019, 18:27

Начальник Генерального штабу Руслан Хомчак візьме участь у засіданні Тристоронньої контактної групи, на якому буде озвучено нові пропозиції української сторони.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у Брюсселі на спільній прес-конференції з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом, яку транслював 5 канал. 

"Начальник Генерального штабу буде працювати згідно української доктрини.

Завтра відбудеться перша зустріч у Мінському форматі, він буде знаходитись на цій зустрічі", – сказав Зеленський відповідаючи на запитання, як зміниться політика України зі зміною військового керівництва.

"Там будуть певні пропозиції з приводу повернення до "Мінська". По-перше: припинення вогню (ми хочемо все закінчити), обмін полонених і дуже багато пунктів", – додав президент.

Нагадаємо:

  • 3 червня президент Володимир Зеленський повернув до переговорів Мінського процесу другого президента України Леоніда Кучму.
  • Зеленський запевнив, що українська сторона має свіжі напрацювання до нової зустрічі в Мінську, яка має відбутися 5 червня.
  • "У нас є дійсно дуже конкретні пропозиції, нові рішення, але ніхто територією і суверенітетом України торгувати не збирається", – запевнив президент, не уточнивши при цьому, про які саме напрацювання йдеться.

Валентина Романенко, УП

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Теми: Мінські угоди Зеленський


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