Начальник Генштабу візьме участь у засіданні "Мінська" – Зеленський
Начальник Генерального штабу Руслан Хомчак візьме участь у засіданні Тристоронньої контактної групи, на якому буде озвучено нові пропозиції української сторони.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у Брюсселі на спільній прес-конференції з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом, яку транслював 5 канал.
"Начальник Генерального штабу буде працювати згідно української доктрини.
Завтра відбудеться перша зустріч у Мінському форматі, він буде знаходитись на цій зустрічі", – сказав Зеленський відповідаючи на запитання, як зміниться політика України зі зміною військового керівництва.
"Там будуть певні пропозиції з приводу повернення до "Мінська". По-перше: припинення вогню (ми хочемо все закінчити), обмін полонених і дуже багато пунктів", – додав президент.
Нагадаємо:
- 3 червня президент Володимир Зеленський повернув до переговорів Мінського процесу другого президента України Леоніда Кучму.
- Зеленський запевнив, що українська сторона має свіжі напрацювання до нової зустрічі в Мінську, яка має відбутися 5 червня.
- "У нас є дійсно дуже конкретні пропозиції, нові рішення, але ніхто територією і суверенітетом України торгувати не збирається", – запевнив президент, не уточнивши при цьому, про які саме напрацювання йдеться.