Зеленський у Брюсселі: ми готові до переговорів з Росією і виконання "Мінська"

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Вівторок, 4 червня 2019, 19:10

На спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі президент Володимир Зеленський висловив готовність до переговорів з Росією і виконання Мінських домовленостей.

Президент говорив англійською.

"Ми готові до перемовин з Росією. Ми готові виконувати Мінські домовленості. Але в першу чергу ми маємо бути здатні захистити себе. Вдячний за підтримку, яку Україна отримує від Альянсу та союзників", - сказав президент.

Він також подякував Альянсу за рішення про посилення чорноморської безпеки, наголосивши, що "курс України на повноправне членство в ЄС та НАТО закріплений в Конституції".

Нагадаємо:

  • Президент Зеленський перебуває в Брюсселі. В рамках першої офіційної закордонної поїздки заплановані зустрічі з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, головою Євроради Дональдом Туском та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
  • У червні Зеленський також планує відвідати Берлін.

Українська правда

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Теми: Зеленський НАТО Бразилія


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