Зеленський у Брюсселі: ми готові до переговорів з Росією і виконання "Мінська"
Вівторок, 4 червня 2019, 19:10
На спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі президент Володимир Зеленський висловив готовність до переговорів з Росією і виконання Мінських домовленостей.
Президент говорив англійською.
"Ми готові до перемовин з Росією. Ми готові виконувати Мінські домовленості. Але в першу чергу ми маємо бути здатні захистити себе. Вдячний за підтримку, яку Україна отримує від Альянсу та союзників", - сказав президент.
Він також подякував Альянсу за рішення про посилення чорноморської безпеки, наголосивши, що "курс України на повноправне членство в ЄС та НАТО закріплений в Конституції".
Нагадаємо:
- Президент Зеленський перебуває в Брюсселі. В рамках першої офіційної закордонної поїздки заплановані зустрічі з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером, головою Євроради Дональдом Туском та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
- У червні Зеленський також планує відвідати Берлін.
Українська правда