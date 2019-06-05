Deutsche Bank забрав 20 тонн золота, які Венесуела залишила у якості застави за кредитами - ЗМІ

Німецький Deutsche Bank забрав 20 тонн золота, яке уряд Венесуели залишав у якості застави для отримання 750 млн доларів готівкою. Каракас прострочив платежі по кредитах.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

У рамках угоди, підписаної у 2016 році, Венесуела отримала кредит від Deutsche Bank і залишила 20 тонн золота як заставу.

У зв'язку з тим, що платежі за кредитами були прострочені, банк взяв золото "під контроль".

Також Deutsche Bank припинив дію угоди, термін дії якої мав закінчитися у 2021 році.

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