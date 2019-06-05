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Deutsche Bank забрав 20 тонн золота, які Венесуела залишила у якості застави за кредитами - ЗМІ

Середа, 5 червня 2019, 02:58

Німецький Deutsche Bank забрав 20 тонн золота, яке уряд Венесуели залишав у якості застави для отримання 750 млн доларів готівкою. Каракас прострочив платежі по кредитах.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

У рамках угоди, підписаної у 2016 році, Венесуела отримала кредит від Deutsche Bank і залишила 20 тонн золота як заставу.

У зв'язку з тим, що платежі за кредитами були прострочені, банк взяв золото "під контроль".

Також Deutsche Bank припинив дію угоди, термін дії якої мав закінчитися у 2021 році.

Нагадаємо:

  • У січні Національна асамблея Венесуели, яка перебуває в опозиції до президента Ніколаса Мадуро, заявила, що з країни намагалися вивезти в Росію близько 20 тонн золота.
  • Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо  оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
  • На тлі протестів у Венесуелі до країни прибули російські найманці з "ПВК Вагнер" для охорони президента Ніколаса Мадуро.
  • У березні в Каракас прибули російські військово-транспортні літаки Іл-62 і Ан-124 і близько сотні військових.
  • США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
  • На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
  • 30 квітня ситуація у Венесуелі загострилася: Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.
  • Лідер опозиції Венесуели, глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо визнав помилки, допущені ним при спробі почати військове повстання для повалення Мадуро.
  • Пізніше Гуайдо заявив, що не проти військового втручання США у ситуацію в країні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Венесуела
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