Венесуела: Гуайдо визнав помилки у плануванні повалення Мадуро

Лідер опозиції Венесуели, глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо визнав помилки, допущені ним при спробі почати військове повстання для повалення чинного президента Ніколаса Мадуро.

Про це Гуайдо заявив в інтерв'ю The Washington Post.

Гуайдо зазначив, що опозиція "прорахувалася", сподіваючись на підтримку військових для повалення Мадуро: заклик опозиції до рядових і старших військових чинів залишити Мадуро не призвів до масового дезертирства.

Лідер опозиції висловив сподівання, що чинний глава Венесуели "піде у відставку разом з перебіжчиками в армії".

За його словами, опозиції "все ще потрібно більше солдатів, і, можливо, нам потрібно більше чиновників режиму Мадуро, які захочуть підтримати конституцію".

"Я думаю, що причини (провалу - ред.) наразі очевидні", - додав Гуайдо.

При цьому він заявив, що прийме будь-яку допомогу від Вашингтона для проведення нових виборів у Венесуелі і не відмовиться від військової участі США для вирішення венесуельського конфлікту.

Нагадаємо,