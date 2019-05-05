Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Венесуела: Гуайдо визнав помилки у плануванні повалення Мадуро

Неділя, 5 травня 2019, 15:57
Венесуела: Гуайдо визнав помилки у плануванні повалення Мадуро
Juan Guaidó/Twitter

Лідер опозиції Венесуели, глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо визнав помилки, допущені ним при спробі почати військове повстання для повалення чинного президента Ніколаса Мадуро.

Про це Гуайдо заявив в інтерв'ю The Washington Post.

Гуайдо зазначив, що опозиція "прорахувалася", сподіваючись на підтримку військових для повалення Мадуро: заклик опозиції до рядових і старших військових чинів залишити Мадуро не призвів до масового дезертирства.

Лідер опозиції висловив сподівання, що чинний глава Венесуели "піде у відставку разом з перебіжчиками в армії".

За його словами, опозиції "все ще потрібно більше солдатів, і, можливо, нам потрібно більше чиновників режиму Мадуро, які захочуть підтримати конституцію".

"Я думаю, що причини (провалу - ред.) наразі очевидні", - додав Гуайдо.

При цьому він заявив, що прийме будь-яку допомогу від Вашингтона для проведення нових виборів у Венесуелі і не відмовиться від військової участі США для вирішення венесуельського конфлікту.

Нагадаємо, 

  • Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо  оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
  • США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
  • На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
  • 20 квітня лідер опозиції Хуан Гуайдо анонсував фінальний етап операції з усунення Мадуро від влади на 1 травня.
  • 30 квітня ситуація у Венесуелі загострилася: Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.
  • Держсекретар США Майк Помпео заявив, що відповідальність за те, що відбувається у Венесуелі, лежить також на Росії і Кубі.
  • 2 травня лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що за останні 2 дні під час протестів загинули 2 людей.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Венесуела
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Венесуела
США послабили "нафтові" санкції проти Венесуели
США можуть послабити санкції проти Венесуели в обмін на видобуток та постачання нафти – WSJ
ЗМІ: США послаблять санкції проти Венесуели в обмін на постачання нафти
Останні новини
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
Усі новини...
Реклама: