Венесуела: Гуайдо визнав помилки у плануванні повалення Мадуро
Лідер опозиції Венесуели, глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо визнав помилки, допущені ним при спробі почати військове повстання для повалення чинного президента Ніколаса Мадуро.
Про це Гуайдо заявив в інтерв'ю The Washington Post.
Гуайдо зазначив, що опозиція "прорахувалася", сподіваючись на підтримку військових для повалення Мадуро: заклик опозиції до рядових і старших військових чинів залишити Мадуро не призвів до масового дезертирства.
Лідер опозиції висловив сподівання, що чинний глава Венесуели "піде у відставку разом з перебіжчиками в армії".
За його словами, опозиції "все ще потрібно більше солдатів, і, можливо, нам потрібно більше чиновників режиму Мадуро, які захочуть підтримати конституцію".
"Я думаю, що причини (провалу - ред.) наразі очевидні", - додав Гуайдо.
При цьому він заявив, що прийме будь-яку допомогу від Вашингтона для проведення нових виборів у Венесуелі і не відмовиться від військової участі США для вирішення венесуельського конфлікту.
Нагадаємо,
- Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
- США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
- На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
- 20 квітня лідер опозиції Хуан Гуайдо анонсував фінальний етап операції з усунення Мадуро від влади на 1 травня.
- 30 квітня ситуація у Венесуелі загострилася: Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.
- Держсекретар США Майк Помпео заявив, що відповідальність за те, що відбувається у Венесуелі, лежить також на Росії і Кубі.
- 2 травня лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що за останні 2 дні під час протестів загинули 2 людей.