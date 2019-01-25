На фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Один из источников, близкий к "ЧВК Вагнер" рассказал, что впервые российские наемники приехали в Венесуэлу перед президентскими выборами в мае 2018 года, а новая группа была "недавно".

"Евгений Шабаев, лидер местного отдела военизированной казачьей группы со связями с российскими военными подрядчиками, заявил, что слышал, что количество российских подрядчиков в Венесуэле может составлять около 400 человек", - пишет агентство.

В то же время другие источники Reuters говорят, что в стране находятся небольшие группы российских наемников.

Министерство обороны России и министерство информации Венесуэлы не ответили на просьбу о комментарии касательно подрядчиков. В то же время пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил: "Мы не имеем такой информации".

Напомним: