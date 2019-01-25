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В Венесуэлу приехали наемники из "ЧВК Вагнера" для охраны Мадуро -Reuters

Пятница, 25 января 2019, 20:00
В Венесуэлу приехали наемники из ЧВК Вагнера для охраны Мадуро -Reuters

На фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнера" для охраны президента Николаса Мадуро.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Один из источников, близкий к "ЧВК Вагнера" рассказал, что впервые российские наемники приехали в Венесуэлу перед президентскими выборами в мае 2018 года, а новая группа была "недавно".

"Евгений Шабаев, лидер местного отдела военизированной казачьей группы со связями с российскими военными подрядчиками, заявил, что слышал, что количество российских подрядчиков в Венесуэле может составлять около 400 человек", - пишет агентство.

В то же время другие источники Reuters говорят, что в стране находятся небольшие группы российских наемников.

Министерство обороны России и министерство информации Венесуэлы не ответили на просьбу о комментарии касательно подрядчиков. В то же время пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил: "Мы не имеем такой информации".

Напомним:

  • Николас Мадуро возглавлял Венесуэлу с весны 2013 года.
  • В мае 2018 года его переизбрали на пост президента, хотя оппозиция заявляла о массовых нарушениях на выборах и не признала их результат.
  • 21 января в Венесуэле группа военных совершила попытку устранить Мадуро от власти. 
  • 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
  • Президент США Дональд Трамп поддержал его.
  • После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
  • Евросоюз, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
  • МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.

    "Экстремистски настроенные противники законного правительства Венесуэлы, потерпев неудачу в попытках сместить Мадуро, в том числе путем его физического устранения, избрали максимально конфронтационный сценарий противостояния", – заявил МИД РФ .

    Там призвали венесуэльскую оппозицию "не становиться пешками в чужой шахматной игре" и вести диалог с Мадуро.

Мария Думанская, УП

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Темы: РосcияВенесуэлаВагнер
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