Постпред США при НАТО: Туреччина має зробити вибір між С-400 і F-35

Постійний представник США в НАТО Кей Бейлі Хатчінсон заявила, що Анкара має відмовитись від купівлі у РФ зенітно-ракетних комплексів С-400, якщо хоче отримати від Сполучених Штатів винищувачі F-35.

Про це вона сказала в інтерв'ю CNBC, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ви повинні зробити вибір. У вас може бути або одне, або інше, але не обидва", - заявила Хатчінсон.

За її словами, наявність у Туреччини одночасно і С-400, і F-35 є неприйнятним.

"Якщо Туреччина все ж вирішить придбати С-400, то втратить винищувачі F-35, які вже замовила", - підкреслила постпред США.

Вона зазначила, що покупка Анкарою російської ракетної системи може допомогти Кремлю послабити НАТО.

Перед цим телеканал CNBC повідомляв, що Туреччина повинна до кінця першого тижня червня скасувати угоду з РФ про купівлю С-400 і замість цього купити американську систему ПРО "Патріот", інакше їй загрожує виключення з програми F-35 компанії Lockheed Martin, конфіскація 100 обіцяних винищувачів F-35, введення санкцій США і потенційна відповідь з боку НАТО.

Нагадаємо: