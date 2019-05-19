Ердоган заявив, що Туреччина буде спільно з РФ розробляти систему оборони С-500

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Неділя, 19 травня 2019, 04:53

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що купівля Анкарою у РФ оборонних систем С-400 - "вирішене питання", та додав, що його країна планує разом із Росією розробляти систему протиповітряної оборони С-500.

Про це повідомляє Reuters.

Ердоган також висловив надію, що американські винищувачі F-35 також надійдуть на озброєння турецької армії.

"Рано чи пізно ми отримаємо F-35. Варіанту, при якому ми їх не отримаємо, немає", - підкреслив він.

Туреччина уклала договір з Росією на купівлю 4 дивізіонів зенітно-ракетних комплексів С-400 на суму 2,5 млрд доларів. Перші поставки заплановані на 2019 рік.

Нагадаємо:

  • Намір Туреччини придбати російську систему ППО С-400 призвів до зростання напруги всередині НАТО.
  • США та інші партнери Анкари по військовому блоку побоюються, що у випадку використання країною російського ЗРК в руки Кремля може потрапити закрита інформація про військові літаки F-35, які виробляються для НАТО.
  • Раніше у Сенаті США попередили Туреччину про санкції, якщо вона отримає російські С-400.

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Теми: Туреччина Росія


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