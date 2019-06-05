Аваков не збирається подавати у відставку

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що не має наміру йти у відставку у зв'язку з вбивством 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому Київської області, але зазначає, що питання його відставки може вирішити Верховна Рада.

Про це він сказав після засідання Кабінету міністрів у середу, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я не напишу заяву про відставку, але питання моєї відставки може розглянути у відповідному порядку цей парламент, або наступний, або хто-небудь", - цитує видання міністра.

Також Аваков сказав, що не бачить сенсу у відставці глави Національної поліції Сергія Князєва.

"Я не вважаю, що глава Нацполіціі Князєв повинен йти у відставку. Він добре працює, і він робить все, що від нього залежить", - підкреслив глава МВС.

Аваков також підтвердив, що наполягає на максимальній відповідальності поліцейських і не знімає з себе персональної відповідальності за те, що трапилося.



"Ми наполягаємо на тому, щоб ця справа дійшла до суду в найкоротші терміни, і відповідальність цих осіб була за вищою шкалою відповідальності", - сказав міністр.



Аваков розповів, що в середу було проведено так званий дисциплінарний селектор у МВС, і було звернуто увагу всіх поліцейських - від райвідділів до главків - на профілактику недопущення таких інцидентів особовим складом.



"На жаль, таке трапляється. Хлопчика не повернеш. Учора я особисто сім'ї сказав, що ми приносимо свої вибачення, і зробимо все, щоб таке більше не повторилося", - додав глава МВС.



Відповідаючи на запитання про те, чи відчуває він персональну і політичну відповідальність за те, що сталося, і чи послідує вона, глава МВС сказав: "Персональна відповідальність міністра є завжди, і кожен міністр має бути готовий відповідати перед парламентом".

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