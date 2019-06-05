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Аваков не збирається подавати у відставку

Середа, 5 червня 2019, 13:19
Аваков не збирається подавати у відставку

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що не має наміру йти у відставку у зв'язку з вбивством 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому Київської області, але зазначає, що питання його відставки може вирішити Верховна Рада.

Про це він сказав після засідання Кабінету міністрів у середу, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я не напишу заяву про відставку, але питання моєї відставки може розглянути у відповідному порядку цей парламент, або наступний, або хто-небудь", - цитує видання міністра.

Також Аваков сказав, що не бачить сенсу у відставці глави Національної поліції Сергія Князєва.

"Я не вважаю, що глава Нацполіціі Князєв повинен йти у відставку. Він добре працює, і він робить все, що від нього залежить", - підкреслив глава МВС.

Аваков також підтвердив, що наполягає на максимальній відповідальності поліцейських і не знімає з себе персональної відповідальності за те, що трапилося.

"Ми наполягаємо на тому, щоб ця справа дійшла до суду в найкоротші терміни, і відповідальність цих осіб була за вищою шкалою відповідальності", - сказав міністр.

Аваков розповів, що в середу було проведено так званий дисциплінарний селектор у МВС, і було звернуто увагу всіх поліцейських - від райвідділів до главків - на профілактику недопущення таких інцидентів особовим складом.

"На жаль, таке трапляється. Хлопчика не повернеш. Учора я особисто сім'ї сказав, що ми приносимо свої вибачення, і зробимо все, щоб таке більше не повторилося", - додав глава МВС.

Відповідаючи на запитання про те, чи відчуває він персональну і політичну відповідальність за те, що сталося, і чи послідує вона, глава МВС сказав: "Персональна відповідальність міністра є завжди, і кожен міністр має бути готовий відповідати перед парламентом".

Читайте більше: Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських на сьогодні

Нагадаємо:

  • 4 червня у великих містах України біля управлінь поліції пройшли масові пікети з вимогою до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова піти у відставку.
  • Ситуація в суспільстві загострилася після трагедії в Пересяслав-Хмельницькому на Київщині, де від пострілу з наразі невідомої зброї загинула 5-річна дитина. У злочині підозрюються двоє поліцейських.
  • 4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіціі Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею Кирила Тлявова, який помер від вогнепального поранення в голову.
  • Чиновники принесли свої співчуття і запевнили, що поліція надасть всю необхідну допомогу і візьме на себе витрати на похоровання загиблого хлопчика.

"Українська правда" у Threads

Теми: Аваковполіція
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