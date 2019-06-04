Мітинги за відставку Авакова проходять по всій Україні – ЦПК

Масові пікети з вимогою до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова піти у відставку проходять у великих містах України біля управлінь поліції.

Про це повідомили "Українській правді" в Центрі протидії корупції.

Зазначається, що містами України проходять стихійні пікети під приміщенням управлінь Національної поліції у зв’язку зі смертю 5-річного хлопчика Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому, у вбивстві якого підозрюють поліцейського.

За даними ЦПК, містяни несуть до входу до приміщень місцевих відділків поліції квіти, дитячі іграшки, а також запалюють свічки.

"Пікети тривають у Херсоні, Переяславі-Хмельницькому, Києві, Чернівцях, Луцьку, Рівному, Кропивницькому, Тернополі, Вінниці, Дніпрі, Львові, Житомирі, Ужгороді, Миколаєві та інших містах", - кажуть в громадській організації.

У Twitter вони викладають фото з акцій протесту. Ось, наприклад, пікет у Дніпрі:

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