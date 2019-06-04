Мітинги за відставку Авакова проходять по всій Україні – ЦПК

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Вівторок, 4 червня 2019, 22:10

Масові пікети з вимогою до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова піти у відставку проходять у великих містах України біля управлінь поліції.

Про це повідомили "Українській правді" в Центрі протидії корупції.

Зазначається, що містами України проходять стихійні пікети під приміщенням управлінь Національної поліції у зв’язку зі смертю 5-річного хлопчика Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому, у вбивстві якого підозрюють поліцейського.

За даними ЦПК, містяни несуть до входу до приміщень місцевих відділків поліції квіти, дитячі іграшки, а також запалюють свічки.

"Пікети тривають у Херсоні, Переяславі-Хмельницькому, Києві, Чернівцях, Луцьку, Рівному, Кропивницькому, Тернополі, Вінниці, Дніпрі, Львові, Житомирі, Ужгороді, Миколаєві та інших містах", - кажуть в громадській організації.

У Twitter вони викладають фото з акцій протесту. Ось, наприклад, пікет у Дніпрі:

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Нагадаємо: 

  • 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області 5-річному хлопчику.
  • Працівники поліції спершу стверджували, що 31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся та впав на асфальтобетонне покриття та камінь, внаслідок чого отримав травму голови.
  • Однак після операції стало відомо, що хлопчик не впав, а має проникаюче вогнепальне поранення.
  • Після цього поліцейські провели додатковий огляд місця події і виявили "гільзи від патронів Флобера стаканчики та банки".
  • У поліції Київщини 1 червня виклали свою версію подій, мовляв, працівник поліції, перебуваючи поза службою, на сусідньому дворі "пристрілював" рушницю і "випадково один постріл влучив на подвір’я, де в цей час гуляла дитина".
  • За даними прокуратури, працівники патрульної поліції 31 травня під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім вирішили розважитись, пострілявши з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах у місці, де могли перебувати люди.
  • Правоохоронців, які стріляли, затримали, їм повідомили про підозру у необережному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
  • Бабуся пораненого хлопчика розповіла, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них попав у дитину, бо були дуже п'яні. 
  • Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру
  • 3 червня хлопчик помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії. 
  • Пізніше дії працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького перекваліфікували на умисне вбивство малолітньої дитини за попередньою змовою. Їм загрожує довічне ув'язнення.
  • 4 червня Голосіївський суд Києва арештував на 2 місяці без можливості внесення застави Івана Приходька, який є одним з підозрюваних у вбивстві п'ятирічного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.
  • Прокурори стверджують, що саме Приходько здійснив постріл, який і став причиною загибелі дитини.
  • Такий же запобіжний захід суд обрав і іншому підозрюваному Володимиру Петровцю.

Українська правда

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Теми: мітинги Аваков відставка


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