Аваков і Князєв зустрілися з родиною вбитого хлопчика Кирила

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею Кирила Тлявова, який помер від вогнепального поранення в голову.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Зазначається, що під час спілкування чиновники принесли свої співчуття мамі Тетяні і бабусі Олександрі.

"Рідні Кирила попросили організувати психологічну допомогу для старшого сина Дениса Тлявова. Була досягнута домовленість, що Нацполіція направить в сім'ю Тлявових фахівців-психологів, що спеціалізуються на роботі з людьми, які пережили втрату близьких", - йдеться в повідомленні.

Князєв запевнив жінок, що з боку поліції буде надана вся необхідна допомога для розслідування обставин трагедії.

"Я вам обіцяю, що ми будемо уважно стежити за ходом розслідування і тісно комунікувати з ДБР і прокуратурою. Я сподіваюся, що суд призначить адекватне покарання", - підкреслив Аваков.

Глава Нацполіції повідомив, що співробітники управління НПУ в Київській області вирішили перерахувати сім'ї загиблого свій одноденний заробіток.

Він пообіцяв також, що поліція надасть всю необхідну допомогу і візьме на себе витрати з поховання загиблого хлопчика.

Нагадаємо: