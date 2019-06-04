Аваков і Князєв зустрілися з родиною вбитого хлопчика Кирила
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею Кирила Тлявова, який помер від вогнепального поранення в голову.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
Зазначається, що під час спілкування чиновники принесли свої співчуття мамі Тетяні і бабусі Олександрі.
"Рідні Кирила попросили організувати психологічну допомогу для старшого сина Дениса Тлявова. Була досягнута домовленість, що Нацполіція направить в сім'ю Тлявових фахівців-психологів, що спеціалізуються на роботі з людьми, які пережили втрату близьких", - йдеться в повідомленні.
Князєв запевнив жінок, що з боку поліції буде надана вся необхідна допомога для розслідування обставин трагедії.
"Я вам обіцяю, що ми будемо уважно стежити за ходом розслідування і тісно комунікувати з ДБР і прокуратурою. Я сподіваюся, що суд призначить адекватне покарання", - підкреслив Аваков.
Глава Нацполіції повідомив, що співробітники управління НПУ в Київській області вирішили перерахувати сім'ї загиблого свій одноденний заробіток.
Він пообіцяв також, що поліція надасть всю необхідну допомогу і візьме на себе витрати з поховання загиблого хлопчика.
Нагадаємо:
- 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області 5-річному хлопчику.
- Працівники поліції спершу стверджували, що 31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся та впав на асфальтобетонне покриття та камінь, внаслідок чого отримав травму голови.
- Однак після операції стало відомо, що хлопчик не впав, а має проникаюче вогнепальне поранення.
- Після цього поліцейські провели додатковий огляд місця події і виявили "гільзи від патронів Флобера стаканчики та банки".
- У поліції Київщини 1 червня виклали свою версію подій, мовляв, працівник поліції, перебуваючи поза службою, на сусідньому дворі "пристрілював" рушницю і "випадково один постріл влучив на подвір’я, де в цей час гуляла дитина".
- За даними прокуратури, працівники патрульної поліції 31 травня під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім вирішили розважитись, пострілявши з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах у місці, де могли перебувати люди.
- Правоохоронців, які стріляли, затримали, їм повідомили про підозру у необережному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
- Бабуся пораненого хлопчика розповіла, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них попав у дитину, бо були дуже п'яні.
- Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.
- 3 червня хлопчик помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
- Пізніше дії працівників патрульної поліції Переяслав-Хмельницького перекваліфікували на умисне вбивство малолітньої дитини за попередньою змовою. Їм загрожує довічне ув'язнення.
- 4 червня Голосіївський суд Києва арештував на 2 місяці без можливості внесення застави Івана Приходька, який є одним з підозрюваних у вбивстві п'ятирічного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.
- Прокурори стверджують, що саме Приходько здійснив постріл, який і став причиною загибелі дитини.
- Такий же запобіжний захід суд обрав і іншому підозрюваному Володимиру Петровцю.
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