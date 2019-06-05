Гордон: Смешко йде на вибори Ради, щоб стати прем'єром

Екс-кандидат в президенти та лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко йде на вибори до Верховної Ради, бо планує стати прем'єр-міністром.

Про це заявив в YouTube керівник його виборчого штабу Дмитро Гордон.

За його словами, мета Смешка - не просто прийти в парламент, а стати прем'єр-міністром, щоб підтримати своїм досвідом президента Володимира Зеленського.

"Зараз Ігор Смешко йде разом зі своєю партією "Сила і честь" на вибори до Верховної Ради. І вже виходячи з того, що всі розуміють - він йде не просто так, а йде, щоб стати прем'єр-міністром України, щоб домогтися сплаву молодості президента Зеленського і досвіду Ігоря Смешка - зараз вже багато хто став сильно нервувати", - сказав Гордон.

Він додав, що через це поширюється багато фейків про лідера партії.

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