Гордон: Смешко йде на вибори Ради, щоб стати прем'єром
Екс-кандидат в президенти та лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко йде на вибори до Верховної Ради, бо планує стати прем'єр-міністром.
Про це заявив в YouTube керівник його виборчого штабу Дмитро Гордон.
За його словами, мета Смешка - не просто прийти в парламент, а стати прем'єр-міністром, щоб підтримати своїм досвідом президента Володимира Зеленського.
"Зараз Ігор Смешко йде разом зі своєю партією "Сила і честь" на вибори до Верховної Ради. І вже виходячи з того, що всі розуміють - він йде не просто так, а йде, щоб стати прем'єр-міністром України, щоб домогтися сплаву молодості президента Зеленського і досвіду Ігоря Смешка - зараз вже багато хто став сильно нервувати", - сказав Гордон.
Він додав, що через це поширюється багато фейків про лідера партії.
Нагадаємо:
- Раніше засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон очолив передвиборчий штаб екс-кандидата в президенти та лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка.
- За даними опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", за партію "Сила та честь" Ігоря Смешка готові проголосувати 4,3% респондентів, які визначилися з вибором і готові йти на вибори.
- Ігор Смешко набрав у першому турі президентських виборів 6,04% голосів.
- Під час президентських виборів Дмитро Гордон агітував голосувати за Смешка.
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