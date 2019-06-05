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Гордон: Смешко йде на вибори Ради, щоб стати прем'єром

Середа, 5 червня 2019, 13:39

Екс-кандидат в президенти та лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко  йде на вибори до Верховної Ради, бо планує стати прем'єр-міністром.

Про це заявив в YouTube керівник його виборчого штабу Дмитро Гордон.

За його словами, мета Смешка - не просто прийти в парламент, а стати прем'єр-міністром, щоб підтримати своїм досвідом президента Володимира Зеленського.

"Зараз Ігор Смешко йде разом зі своєю партією "Сила і честь" на вибори до Верховної Ради. І вже виходячи з того, що всі розуміють - він йде не просто так, а йде, щоб стати прем'єр-міністром України, щоб домогтися сплаву молодості президента Зеленського і досвіду Ігоря Смешка - зараз вже багато хто став сильно нервувати", - сказав Гордон.

Він додав, що через це поширюється багато фейків про лідера партії.

Нагадаємо:

  • Раніше засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон очолив передвиборчий штаб екс-кандидата в президенти та лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка.
  • За даними опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", за партію "Сила та честь" Ігоря Смешка готові проголосувати 4,3% респондентів, які визначилися з вибором і готові йти на вибори.
  • Ігор Смешко набрав у першому турі президентських виборів  6,04% голосів.
  • Під час президентських виборів Дмитро Гордон агітував голосувати за Смешка.

Українська правда
Теми: Верховна Радавиборипрем'єр
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