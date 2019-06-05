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Саакашвілі питає у соцмережі, чи йти з Кличком на вибори

Середа, 5 червня 2019, 13:49

Колишній президент Грузії та екс-губертантор Одещини Міхаіл Саакашвілі вирішив запитати у юзерів Facebook, чи йти йому на вибори до парламенту з командою мера Києва Віталія Кличка.

Відповідне звернення Саакашвілі виклав у соцмережі.

"Мені знадобиться консультація з вами і ваша допомога. Я звернувся до різних політичних сил допомогти нам, і відгукнулось кілька партій. У тому числі мер Києва лідер партії "Удар" Віталій Кличко запропонував мені очолити його партію і разом піти в парламент", - сказав він.

Саакашвілі додав, що Кличко його "давній друг, дуже достойна людина, з усіх мерів Києва найкращий".

"Але тут ситуація така: якщо іти в "Удар", то і партію "Удар" треба змінювати фундаментально. Бо там багато людей, які були з Порошенком до кінця. То якщо іти разом, то треба позбуватися всіх цих людей. По-друге, там є люди, пов’язані з корупцією. Треба позбуватися їх і добиватися, щоб вони всі попали у в’язницю", - сказав Саакашвілі.  

Він додав, що на таких умовах (очищення "Удару" від соратників екс-президента Петра Порошенка і корупціонерів – ред.) пропозиція Кличка "виглядає, як хороший варіант".

"І є другий варіант. Якщо ми не йдемо на вибори з Кличком, то моя команда "Рух нових сил" може опинитися поза виборами", - сказав Саакашвілі.

Він додав, що президенту Володимиру Зеленському наразі треба помагати, "у тому числі в парламенті і кадрами, щоб ми не просто спостерігали, а були в процесі".

"Тому хочу вашу думку. Щоб це не вирішувалося у кулуарах, давайте ви мені скажіть, як буде краще. Я послухаю всі ваші аргументи і дуже швидко разом з вами прийму рішення", - підсумував Саакашвілі.

За 25 хв його пост зібрав понад півтисячі коментарів. Багато юзерів не радять Саакашвілі об’єднуватися з Кличком.

Нагадаємо: 

  • 4 червня мер Києва Віталій Кличко заявив, що піде зі своєю партією "Удар" на дострокові вибори Верховної Ради і запропонував Міхеілу Саакашвілі стати головою партії.
  • Раніше Саакашвілі закликав однопартійців з "Руху нових сил" підтримати партію Володимира Зеленського "Слуга народу" на майбутніх позачергових виборах до Верховної Ради.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліВіталій Кличковибори
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