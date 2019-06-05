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Медведчук заявив, що вестиме переговори щодо Донбасу і надалі

Середа, 5 червня 2019, 18:31
Медведчук заявив, що вестиме переговори щодо Донбасу і надалі

Глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" і кум президента РФ Віктор Медведчук заявив, що продовжить вести переговори з Росією щодо ситуації на Донбасі.

Про це він написав у Twitter.

"Я вестиму переговори, щоб виправдати довіру наших громадян, які хочуть миру", - заявив Медведчук.

Він також повідомив, що його партія йде на позачергові вибори Верховної Ради, які заплановані на 21 липня.

"Наша партія йде на вибори, щоб створити велику фракцію в парламенті і реалізувати Мінські угоди", - пише голова політичної ради "Опозиційної платформи - За життя"

Нагадаємо:

  • Раніше російські ЗМІ поширили інформацію, що Медведчук не братиме участі в міжнародних переговорах щодо Донбасу за нового президента Володимира Зеленського.
  • "На мій величезний жаль, я не бачу сенсу представляти інтереси команди Зеленського як нової влади", - процитувала Медведчука газета "Взгляд".
  • Після цього в Кремлі заявили, що шкодують через Медведчука, який більше не буде представляти Київ на переговорах із Москвою.

Українська правда
Теми: МедведчукДонбасРосія
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