Медведчук заявив, що вестиме переговори щодо Донбасу і надалі

Глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" і кум президента РФ Віктор Медведчук заявив, що продовжить вести переговори з Росією щодо ситуації на Донбасі.

Про це він написав у Twitter.

"Я вестиму переговори, щоб виправдати довіру наших громадян, які хочуть миру", - заявив Медведчук.

Він також повідомив, що його партія йде на позачергові вибори Верховної Ради, які заплановані на 21 липня.

"Наша партія йде на вибори, щоб створити велику фракцію в парламенті і реалізувати Мінські угоди", - пише голова політичної ради "Опозиційної платформи - За життя"

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