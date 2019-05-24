Медведчук не бачить сенсу брати участь у переговорах по Донбасу – росЗМІ

Глава політичної ради партії "Опозиційна платформа - За життя" кум президента РФ Віктор Медведчук не братиме участі в міжнародних переговорах щодо Донбасу при новому президенті Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє 24 травня російське видання ТАСС, посилаючись на прес-секретаря Медведчука Олега Бабаніна.

"Медведчук не бачить сенсу брати участь у переговорному процесі щодо Донбасу, оскільки його не існує. Він не бачить себе в цьому вакуумі, – заявив Бабанін.

"Якщо немає переговорного процесу, то що там робити? Тим більше, що Зеленський вчора заявив, що не збирається вести переговори з РФ", – додав він.

Раніше 24 травня в коментарі російській газеті "Взгляд" Медведчук сказав, що не бачить сенсу представляти інтереси команди Зеленського на переговорах з Росією

"На мій превеликий жаль, я не бачу сенсу представляти інтереси команди Зеленського як нової влади не тільки тому, що наша партія перебуває до нього в опозиції з моменту його обрання", – заявив Медведчук, відповідаючи на запитання газети про те, як він оцінює заяву глави адміністрації президента України Андрія Богдана про те, що Медведчука не бачать у якості переговірника з Росією.

За словами Медведчука, позиція Зеленського, яку він сформулював, повністю суперечить "мирному плану, який передбачає автономію для цих територій", який просуває Медведчук.

"Пан Зеленський виступає проти особливого статусу для Донбасу, він проти амністії для громадян України, які живуть на непідконтрольних територіях. Він стверджує, що спільного між Україною і Росією залишився лише кордон", - цитує російське видання Медведчука.

"Я категоричний противник подібної точки зору, так як вважаю, що нас, не пана Зеленського і його команду, а нас - українців і росіян об'єднує тисячолітня історія, слов'янські корені, православна віра і спільна перемога у Великій Вітчизняній війні ...", - додав політик.

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