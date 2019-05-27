Заява Медведчука про його плани щодо Донбасу засмутила Кремль – Пєсков

За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, у Кремлі шкодують, що Віктор Медведчук більше не буде представляти Київ на переговорах із Москвою.

Про це речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав журналістам, передає "Інтерфакс-Україна".

"Стосовно Медведчука, то тут можна тільки висловити жаль, тому що він неодноразово доводив і показував свою ефективність на тому терені, на якому він був задіяний в останні роки", - заявив він.

За словами Пєскова, Медведчук "мав контакти і в Києві, і в Москві, і використовував їх для просування ситуації в гуманітарній області".

Водночас він зауважив, що в Кремлі наразі не знають, кого влада України призначать наступником Медведчука.

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