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Кучма: Питання звільнення українських військовополонених "почне вирішуватися"

Середа, 5 червня 2019, 18:59

Другий президент України Леонід Кучма в Мінську висловив упевненість, що питання обміну військовополонених, у тому числі звільнення українських моряків з-під арешту в РФ, "почнуть вирішуватися".

Про це він повідомив після зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську, передає Інтерфакс-Україна.

Кучма заявив, що всі сторони переговорів зацікавлені в прийнятті спільного рішення, і запевнив, що питання звільнення українських моряків, які перебувають під арештом в РФ, зрушиться з місця.

"Що стосується обміну військовополонених або незаконно утримуваних - я не можу сказати, що завтра буде принципове рішення, але я чітко знаю, що питання, скільки на скільки і так далі, почнуть вирішуватися", - запевнив Кучма.

Крім того, як повідомляє BBC Україна, на думку представника Росії в контактній групі Бориса Гризлова, сторони домовилися стосовно нової угоди про припинення вогню і терміни розведення сил у Станиці Луганській. Документ планують підписати 19 червня.

Нагадаємо:

  • Зустріч ТКГ в Мінську почалася в середу 5 червня о 13 годині і тривала більше 4 годин.
  • Президент Володимир Зеленський призначив Кучму представником інтересів України в Тристоронньої контактній групі з врегулювання на Донбасі.

Українська правда
Теми: Мінські угодиКучма
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