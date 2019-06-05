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MH17: з'явилися нові докази проти Росії

Середа, 5 червня 2019, 23:01
MH17: з'явилися нові докази проти Росії

Опубліковано документи, які є додатковим доказом того, що ракетний комплекс "Бук", який згодом збив малайзійський "Боїнг", доставили з Росії.

Про це повідомляє російська "Новая газета".

За інформацією видання, в його розпорядження надійшли документи російських військових, які можуть підтвердити, що установку привезли з РФ.

Зокрема, це - телефонограма від 22 червня 2014 року, в якій йдеться про наказ начальникам курської і воронезької військових автомобільних інспекцій організувати 23 червня супровід військової техніки дорогами загального користування.

"Наказ направляється, зокрема, керівництву 56-й курської і 47-й воронезької ВАІ, що знову підтверджує встановлений маршрут руху (з Курська на Донбас - ред.)", - пише газета.

 

Зазначається, що телефонограма підтверджує версію авторів порталу Bellingcat про участь особового складу і вантажівок 69-ї бригади в переміщенні техніки з Курська, висловлену ними ще в 2017 році.

В іншому папері, за даними видання, підписаному підполковником з 69-ї бригади Аладьїним, наводиться список декількох вантажівок з водіями, які прибудуть до Курська з Бєлгорода, щоб відправитися далі. Зокрема, там фігурує КамАЗ з "чорним" держномером 4267 АН і його водій - рядовий Бутіков А.Н.

"Пізніше саме цей КамАЗ потрапить в об'єктиви аматорської зйомки при перевезенні "Бука 332" в Міллерово", - пояснює автор матеріалу.

Крім того, у редакції є наказ за підписом т.в.о. командира частини 32406 підполковника Демідова і т.в.о. начальника штабу майора Горбатих. З нього випливає, що понад 170 курських військових 15 липня 2014 року прибули в Міллерово, що на кордоні з Україною. В якості підстави наводиться телеграма начальника військ ППО РФ від 13.07.2014.

 

За словами автора, з отриманих документів випливає, що протиракетники прибули в Міллерово майже на три тижні пізніше, ніж їхня техніка; вони були зараховані на котлове забезпечення, відразу ж з нього зняті, але при цьому отримали сухпайки на 5 діб.

"Судячи з цих деталей, протиракетники явно не збиралися довго затримуватися з "бойовим чергуванням" за 30 км від кордону і разом з сухпайками ніби вирушили з Міллерово в інше місце. Чи так це? І як пояснити, що незабаром одна з машин курської бригади ППО виявилася поміченою по іншу сторону кордону?" - йдеться в статті.

Зазначається також, що факт прибуття військовослужбовців з курської частини в прикордонне Міллерово з датою 15 липня посилює підозри і обґрунтовує питання, поставлені слідчими JIT в 2018 році - наприклад, хто здійснював перекидання бойової машини туди і назад і хто був в екіпажі? Чи є їхні імена в списку 170 військових з 53-ї бригади, які прибули на "бойове чергування" до кордону? Хто віддавав їм накази?

 

Нагадаємо:

  • У травні минулого року Нідерланди і Австралія поклали на Росію відповідальність за її роль у збитті "Боїнга" в небі над Донбасом.
  • 24 травня міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 оголосила, що малайзійський "Боїнг" був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.
  • Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема 80 дітей. Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії.

"Українська правда" в Threads

Теми: MH17Росія
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