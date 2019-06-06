Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мати школярки оскаржує нову редакцію українського правопису в суді

Четвер, 6 червня 2019, 00:43

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Кабінету Міністрів України про оскарження нової редакції українського правопису.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Позивачка, яка діє в інтересах свої доньки -  учениці 7-го класу, просить суд визнати протиправною та нечинною Постанову Кабінету Міністрів України №427 від 22 травня 2019 року "Питання українського правопису".

На думку позивачки, Уряд, ухвалюючи зміни до правопису, діяв поза межами своїх повноважень та не врахував реального стану розвитку української мови, що ускладнить її вивчення та грамотне використання.

Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадуємо:

  • 22 травня Кабінет міністрів України схвалив оновлений Український правопис у новій редакції, який замінить редакцію 1992 року.
  • Нова редакція Українського правопису офіційно почала діяти 3 червня. З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя.
  • Водночас, у Міністерстві освіти та науки України зазначили, найближчі 5 років питання на ЗНО стосуватимуться лише тих норм, які не змінилися.

"Українська правда" у Threads

Теми: судмоваКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
суд
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
Усі новини...
Реклама: