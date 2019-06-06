Петиція за відставку Авакова на сайті президента набрала необхідну кількість голосів

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Четвер, 6 червня 2019, 03:54

Петиція з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова набрала необхідну для розгляду кількість голосів – 25 тисяч.

Петиція розміщена на сайті президента України в розділі "Електронні петиції".

Петицію "Про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади міністра внутрішніх справ Авакова" подав 26 травня громадянин України Роман Василенко. Доступною для підписання вимога стала 2 червня.

Відправити міністра внутрішніх справ у відставку може Верховна Рада України. Для цього необхідна проста більшість, 226 народних депутатів.

Нагадаємо:

  • Раніше 5 червня глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не має наміру йти у відставку у зв'язку з вбивством 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому, але не знімає з себе політичної відповідальності.
  • 4 червня у великих містах України біля управлінь поліції пройшли масові пікети з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
  • Ситуація в суспільстві загострилася після трагедії в Пересяслав-Хмельницькому на Київщині, де від пострілу з наразі невідомої зброї загинула 5-річна дитина. У злочині підозрюються двоє поліцейських.

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Теми: Аваков петиція відставка


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