Петиція за відставку Авакова на сайті президента набрала необхідну кількість голосів

Петиція з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова набрала необхідну для розгляду кількість голосів – 25 тисяч.

Петиція розміщена на сайті президента України в розділі "Електронні петиції".

Петицію "Про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільненням з посади міністра внутрішніх справ Авакова" подав 26 травня громадянин України Роман Василенко. Доступною для підписання вимога стала 2 червня.

Відправити міністра внутрішніх справ у відставку може Верховна Рада України. Для цього необхідна проста більшість, 226 народних депутатів.

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