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Справа "Межигір’я": Ющенка підозрюють у розтраті майна на 540 мільйонів

Четвер, 6 червня 2019, 10:21
Справа Межигір’я: Ющенка підозрюють у розтраті майна на 540 мільйонів

Генеральна прокуратура підтверджує, що екс-президента Віктора Ющенка підозрюють у розтраті майна на загальну суму 540 мільйонів гривень.

Про це "Українській правді" повідомила речник генерального прокурора Лариса Сарган.

Вона відзначила, що підозру Ющенку надіслали ще 25 травня. Мова йде про кримінальне провадження від 25 грудня 2015 року.

"У ході цього розслідування було складене письмове повідомлення про підозру, де вказано, що Ющенко, діючи за попередньою змовою з групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів державним майном – комплексом будівель та споруд урочища Межигір’я та будинком у селі Нові Петрівці, земельними ділянками, на яких він розташований. І все це загальною вартістю 540 мільйонів гривень. Все це кваліфікується за ч.5 ст.191 ККУ", - сказала Сарган.

На прохання озвучити якісь подробиці у справі речник генпрокурора сказала:

"Подробиці є у Горбатюка (керівник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк – ред.), який цю підозру надіслав у письмовому вигляді".

Нагадаємо:

  • Раніше народний депутат Сергій Лещенко у своєму telegram-каналі повідомив, що Генеральна прокуратура висунула екс-президенту Віктору Ющенку підозру в розтраті майна у рамках справи про резиденцію "Межигір'я", яка була виведена з державної власності у 2007 році.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураЮщенкоМежигір’я
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