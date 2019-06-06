Порошенко відреагував на "вкрадену" промову Зеленського

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Четвер, 6 червня 2019, 14:48

Екс-президент Петро Порошенко підтвердив, що промова чинного глави держави Володимира Зеленського, виголошена у Брюсселі, народжена у його офісі.

Про це він сказав під час брифінгу у четвер.

У першу чергу Порошенко висловив вітання щодо того, що візит Зеленського до Брюсселю відбувся.

"Друга позиція, що у переговорах було чітко зазначено, а я повністю поділяю цю фразу, щодо абсолютної необхідності співпраці з НАТО. При чому, це абсолютно серйозно, це не тролінг, не треба використовувати слово плагіат чи не плагіат. Це абсолютно нормально", - сказав Порошенко.

"По-перше, я наголошую, що ці слова народилися у моєму офісі. Але, по-друге, я дуже ціную, що Україна говорить однією мовою і щодо інтеграції в НАТО, і щодо інтеграції в ЄС", - додав він і зазначив, що разом з тим, хотів би почути від Зеленського більше.

Зокрема, він наголосив, що у Брюсселі президенту треба було б обговорити енергетичний, шенгенський союз тощо.

Нагадаємо:

  • Раніше прес-секретар колишнього президента Петра Порошенка звинуватив Володимира Зеленського у плагіаті і заявив, що той поцупив частину промови екс-глави держави.
  • Адміністрація президента почала службове розслідування щодо ідентичності виступів Володимира Зеленського та Петра Порошенка.
  • За словами Адміністрації, вони попередньо встановили, що працівники МЗС, які готували тези для брифінгу Зеленського, паралельно продовжували працювати на Порошенка.

Яна Міланова, УП

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Теми: Порошенко Зеленський


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