Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко відреагував на "вкрадену" промову Зеленського

Четвер, 6 червня 2019, 14:48
Порошенко відреагував на вкрадену промову Зеленського

Екс-президент Петро Порошенко підтвердив, що промова чинного глави держави Володимира Зеленського, виголошена у Брюсселі, народжена у його офісі.

Про це він сказав під час брифінгу у четвер.

У першу чергу Порошенко висловив вітання щодо того, що візит Зеленського до Брюсселю відбувся.

"Друга позиція, що у переговорах було чітко зазначено, а я повністю поділяю цю фразу, щодо абсолютної необхідності співпраці з НАТО. При чому, це абсолютно серйозно, це не тролінг, не треба використовувати слово плагіат чи не плагіат. Це абсолютно нормально", - сказав Порошенко.

"По-перше, я наголошую, що ці слова народилися у моєму офісі. Але, по-друге, я дуже ціную, що Україна говорить однією мовою і щодо інтеграції в НАТО, і щодо інтеграції в ЄС", - додав він і зазначив, що разом з тим, хотів би почути від Зеленського більше.

Зокрема, він наголосив, що у Брюсселі президенту треба було б обговорити енергетичний, шенгенський союз тощо.

Нагадаємо:

  • Раніше прес-секретар колишнього президента Петра Порошенка звинуватив Володимира Зеленського у плагіаті і заявив, що той поцупив частину промови екс-глави держави.
  • Адміністрація президента почала службове розслідування щодо ідентичності виступів Володимира Зеленського та Петра Порошенка.
  • За словами Адміністрації, вони попередньо встановили, що працівники МЗС, які готували тези для брифінгу Зеленського, паралельно продовжували працювати на Порошенка.

Яна Міланова, УП
Теми: ПорошенкоЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
Усі новини...
Реклама: