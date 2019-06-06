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Десятьох дітей, матір яких арештували в Грузії, повернуть в Україну

Четвер, 6 червня 2019, 16:07

10 малолітніх дітей, матір яких заарештували у Грузії за підозрою в торгівлі людьми, повернуть на батьківщину.

Про це "Українській правді" повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"Грузинська сторона прийняла рішення повернути 10 малолітніх дітей до України після переговорів з делегацією України на чолі з уповноваженим президента Миколою Кулебою", - сказав він.

За словами Погорельцева, наразі консульська служба працює над організаційно-правовими формальностями із забезпечення перельоту дітей до України.

Нагадаємо: 

  • Наприкінці квітня стало відомо, що у Грузії затримали громадянку України.
  • За повідомленням МВС Грузії, жінка планувала провезти на територію Абхазії 10 малолітніх дітей, щодо неї порушили кримінальну справу за ч.1 ст.143 КК Грузії "торгівля людьми".
  • ЗМІ повідомляли, що трьох дітей жінка народила сама, а ще семеро у 2017 та 2018 роках народились в Києві від сурогатних мам.   
  • Дітей доставили до лікарні з ознаками харчової інтоксикації, згодом 4 підлітків доправили в Тбілісі, 4 дітей перебували у кутаїському відділенні соціальної служби, ще двоє продовжували лікування у клініці.
  • Засідання суду у справі затриманої громадянки України відбудеться 20 червня. 

Ірина Балачук, УП
Теми: УкраїнаГрузіядіти
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