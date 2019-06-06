Десятьох дітей, матір яких арештували в Грузії, повернуть в Україну

10 малолітніх дітей, матір яких заарештували у Грузії за підозрою в торгівлі людьми, повернуть на батьківщину.

Про це "Українській правді" повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"Грузинська сторона прийняла рішення повернути 10 малолітніх дітей до України після переговорів з делегацією України на чолі з уповноваженим президента Миколою Кулебою", - сказав він.

За словами Погорельцева, наразі консульська служба працює над організаційно-правовими формальностями із забезпечення перельоту дітей до України.

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