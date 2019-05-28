Українку, затриману у Грузії за спробу "продати" 10 дітей, судитимуть

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Вівторок, 28 травня 2019, 10:08

Міністерство закордонних справ України працює над забезпечення правових підстав для повернення в Україну 10 дітей, матір яких було затримано у Грузії та порушено кримінальну справу за статтею "торгівля людьми".

Про це "Українській правді"  повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"За результатами постійного моніторингу умов перебування дітей у прийомних сім‘ях, визначених органом опіки Грузії, та їх відвідання консулом, маємо підстави стверджувати, що діти перебувають в умовах, яких потребують діти такого віку. Але вони мали б перебувати в домашньому середовищі", - зазначив Кирилич.

Він додав, що МЗС працює над питанням забезпечення правових підстав передачі дітей в Україну, їх бабусі. 

Також Кирилич повідомив, що засідання суду у справі затриманої громадянки України відбудеться 20 червня. 

"Важливо спільно з адвокатом сформувати переконливу доказову базу невинуватості громадянки України і довести це в суді", - зауважив він. 

Консул відвідав затриману у закладі тримання.

"Затримана не висловлювала скарг на умови тримання чи порушення її прав", - повідомив представник МЗС України.

Нагадаємо, 

  • Наприкінці квітня стало відомо, що у Грузії затримали громадянку України.
  • За повідомленням МВС Грузії, жінка планувала провезти на територію Абхазії 10 малолітніх дітей, щодо неї порушили кримінальну справу за ч.1 ст.143 КК Грузії "торгівля людьми".
  • Дітей доставили до лікарні з ознаками харчової інтоксикації, згодом 4 підлітків доправили в Тбілісі, 4 дітей перебували у кутаїському відділенні соціальної служби, ще двоє продовжували лікування у клініці.

Українська правда

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Теми: Грузія МЗС діти


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