Українку, затриману у Грузії за спробу "продати" 10 дітей, судитимуть
Міністерство закордонних справ України працює над забезпечення правових підстав для повернення в Україну 10 дітей, матір яких було затримано у Грузії та порушено кримінальну справу за статтею "торгівля людьми".
Про це "Українській правді" повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
"За результатами постійного моніторингу умов перебування дітей у прийомних сім‘ях, визначених органом опіки Грузії, та їх відвідання консулом, маємо підстави стверджувати, що діти перебувають в умовах, яких потребують діти такого віку. Але вони мали б перебувати в домашньому середовищі", - зазначив Кирилич.
Він додав, що МЗС працює над питанням забезпечення правових підстав передачі дітей в Україну, їх бабусі.
Також Кирилич повідомив, що засідання суду у справі затриманої громадянки України відбудеться 20 червня.
"Важливо спільно з адвокатом сформувати переконливу доказову базу невинуватості громадянки України і довести це в суді", - зауважив він.
Консул відвідав затриману у закладі тримання.
"Затримана не висловлювала скарг на умови тримання чи порушення її прав", - повідомив представник МЗС України.
Нагадаємо,
- Наприкінці квітня стало відомо, що у Грузії затримали громадянку України.
- За повідомленням МВС Грузії, жінка планувала провезти на територію Абхазії 10 малолітніх дітей, щодо неї порушили кримінальну справу за ч.1 ст.143 КК Грузії "торгівля людьми".
- Дітей доставили до лікарні з ознаками харчової інтоксикації, згодом 4 підлітків доправили в Тбілісі, 4 дітей перебували у кутаїському відділенні соціальної служби, ще двоє продовжували лікування у клініці.
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