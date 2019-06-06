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Скасування блокади ОРДЛО: в ОБСЄ заявили, що ідея була не Кучми

Четвер, 6 червня 2019, 18:40

Питання про зняття економічної блокади з окупованих територій Донбасу на засіданні в Мінську підняли представники ОРДЛО.

Про це в четвер повідомив журналістам в Києві спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік, передає "Інтерфакс-Україна".

"Насправді під час дискусії в ТКГ питання про зняття виключно самої блокади було піднято представниками ОРДО і ОРЛО і підтримане в загальній формі російською стороною", - заявив він.

Сайдік зазначив, що 5 червня, відповідаючи на питання журналістів про зняття блокади, він торкнувся тільки одного аспекту дуже комплексного і складного питання про зняття торгових обмежень і відновлення економічних зв'язків України з тимчасово непідконтрольними територіями.

Спецпредставник пояснив, що представник України в ТКГ екс-президент Леонід Кучма у своїх висловлюваннях говорив про весь комплекс взаємних кроків, пов'язаних з даним питанням.

"Він (Кучма - ред.) особливо підкреслив, що ця робота має бути взаємною, і він, зокрема, говорив про скасування так званого зовнішнього управління підприємствами, а також про низку інших заходів. Всі вони, зрозуміло, повинні реалізовуватися в правовому полі України ", - підкреслив Сайдік.

Він пояснив, що причиною непорозуміння є те, що коли представники ОБСЄ в ТКГ вживають термін "блокада", то він в їх розумінні сприймається як "цей широкий комплекс вищезазначених заходів, вжитих усіма сторонами конфлікту".

Спецпредставник ОБСЄ вказав, що всі обмежувальні заходи, вжиті з березня 2017 року, зробили свій негативний внесок у збільшення розриву між сторонами конфлікту і, зокрема, громадянами, які проживають по обидва боки лінії зіткнення.

"Ми (ОБСЄ - ред.) завжди виступали і виступаємо за те, щоб ця тенденція розриву всередині країни була не тільки припинена, а й відновлена ситуація, що передує березню 2017 року", - сказав Сайдік.

Нагадаємо:

  • 5 червня Сайдік заявив, що тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні обговорить зняття економічної блокади з окупованих території Донецької та Луганської областей. За його словами, відповідна пропозиція надійшла від екс-президента Леоніда Кучми.

"Українська правда" в Threads

Теми: КучмаОРДЛОблокадаекономіка
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