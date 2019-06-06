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Вбивство Гандзюк: суд виніс вирок виконавцям

Четвер, 6 червня 2019, 16:28
Вбивство Гандзюк: суд виніс вирок виконавцям

Покровський райсуд Дніпропетровської області затвердив угоду зі слідством обвинувачених у нападі на громадську діячку Катерину Гандзюк і призначив їм покарання.

Рішення суду зачитали на засіданні 6 червня.

Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука - до 6 років в'язниці.

Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок - 4 роки ув’язнення,  Віктор Горбунов - 3 роки.

Обвинувачених зобов’язали сплатити 50 тис. грн на покриття судових витрат.

Вирок набуде чинності після того, як спливе 30-денний термін на його оскарження. До того часу всі засуджені надалі перебуватимуть під вартою.

Усіх фігурантів звинуватили у нанесенні навмисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя, вчиненого способом, що має характер особливого мучення, з метою залякування потерпілої на замовлення та за попередньою змовою осіб, що призвело до смерті жертви.

"Це має ознаки важких тілесних ушкоджень. Настання смерті Гандзюк перебуває в прямому причинно-наслідковому зв’язку з отриманими хімічними опіками від кислоти", – цитує обвинувальний акт "Центр інформації про права людини".

Обвинувачені раніше визнали свою провину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

За даними обвинувачення, Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називалися, схилив інших обвинувачених – Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова – до участі в замаху.

Нагадаємо:

  • 3 червня усі п’ятеро обвинувачених у замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду зі слідством.
  • У травні поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а через 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.

Українська правда

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Теми: напад на Гандзюк
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