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КС визнав неконституційним обов’язкове е-декларування активістів

Четвер, 6 червня 2019, 20:21
КС визнав неконституційним обов’язкове е-декларування активістів

Конституційний суд визнав неконституційним норми закону про обов'язкове електронне декларування доходів активістами, які ведуть антикорупційну діяльність.

Про це повідомляє у Facebook уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Вітаю сьогоднішнє рішення Конституційного Суду України щодо неконституційності е-декларування для активістів", - написала вона.

Омбудсмен нагадала, що ще в червні 2018 року на заклик коаліції громадських організацій направила до КСУ конституційне подання щодо неконституційності окремих положень законів "Про запобігання корупції" та "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб".

"Вважаю, що необхідність подання електронних декларації про майновий стан робить громадянське суспільство, яке має відігравати роль органу контролю влади, залежним від неї. Антикорупційні обмеження мають бути передбачені лише для чиновників. Поширення цих зобов’язань на фізичних осіб суперечать конституційним правам та принципу верховенства права в частині порушення правової визначеності", - пише Денісова.

Як повідомляє DT.UA із посиланням на свої джерела, відповідне рішення суд ухвалив у четвер, 6 червня, більшістю голосыв під головуванням судді Володимира Мойсика.

Нагадаємо:

"Українська правда" в Threads

Теми: активістиКонституціясуддекларації
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