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Денісова вимагає від КС скасувати е-декларування для активістів

Середа, 13 червня 2018, 22:21

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що направила до Конституційного Суду подання з вимогою скасувати е-декларування для громадських активістів.

Про це вона повідомила у Facebook.

За її словами, "цей документ суперечить принципу верховенства права та Конституції України".

"Моя позиція незмінна – громадське суспільство, як орган контролю влади, має бути незалежним", - наголосила Денісова.

27 березня 2017 року президент Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

22 березня 2018 року Верховна Рада провалила голосування щодо відтермінування е-декларування для членів громадських організацій.

28 березня європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган заявив, що українське керівництво провалило виконання власних обіцянок, не скасувавши е-декларування для активістів.

28 березня у Порошенка заявили, що ВР має ухвалити рішення про скасування е-декларування для антикорупціонерів, хоча до закінчення терміну подачі звітів залишалося лише 3 дні, а найближче засідання парламенту планувалось через 6.

Пізніше Рада опублікувала заяву спікера Андрія Парубія, з якої випливає, що нардепи планують розглянути скасування електронного декларування для громадських активістів вже після 1 квітня.

29 марта НАЗК роз'яснило, що вимога подавати е-декларації не стосується осіб, які працюють в антикорупційних об'єднаннях, але безпосередньо не виконують функцій у сфері запобігання і протидії корупції.

Українська правда
Теми: омбудсмендекларації
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