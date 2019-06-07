Саакашвілі відмовився очолити партію Кличка - джерела

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П'ятниця, 7 червня 2019, 02:17

Міхеїл Саакашвілі відмовився від пропозиції Віталія Кличка йти на вибори разом із партією "УДАР".

Про це УП сказали люди, які активно комунікують з Саакашвілі.

В оточенні Кличка натомість лише віджартовуються, мовляв, "а хіба він був з нами?".

Також про відмову Саакашвілі повідомила журналістка Христина Бердинських.

Нагадаємо: 

  • 4 червня мер Києва Віталій Кличко заявив, що піде зі своєю партією "Удар" на дострокові вибори Верховної Ради і запропонував Міхеілу Саакашвілі стати головою партії.
  • Раніше Саакашвілі закликав однопартійців з "Руху нових сил" підтримати партію Володимира Зеленського "Слуга народу" на майбутніх позачергових виборах до Верховної Ради.

Українська правда

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Теми: Кличко Саакашвілі


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