Саакашвілі відмовився очолити партію Кличка - джерела
П'ятниця, 7 червня 2019, 02:17
Міхеїл Саакашвілі відмовився від пропозиції Віталія Кличка йти на вибори разом із партією "УДАР".
Про це УП сказали люди, які активно комунікують з Саакашвілі.
В оточенні Кличка натомість лише віджартовуються, мовляв, "а хіба він був з нами?".
Також про відмову Саакашвілі повідомила журналістка Христина Бердинських.
Нагадаємо:
- 4 червня мер Києва Віталій Кличко заявив, що піде зі своєю партією "Удар" на дострокові вибори Верховної Ради і запропонував Міхеілу Саакашвілі стати головою партії.
- Раніше Саакашвілі закликав однопартійців з "Руху нових сил" підтримати партію Володимира Зеленського "Слуга народу" на майбутніх позачергових виборах до Верховної Ради.
Українська правда