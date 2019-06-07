Саакашвілі відмовився очолити партію Кличка - джерела

Міхеїл Саакашвілі відмовився від пропозиції Віталія Кличка йти на вибори разом із партією "УДАР".

Про це УП сказали люди, які активно комунікують з Саакашвілі.

В оточенні Кличка натомість лише віджартовуються, мовляв, "а хіба він був з нами?".

Також про відмову Саакашвілі повідомила журналістка Христина Бердинських.

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