Ніч у зоні ООС: Ситуація загострилася, 2 загиблих і 8 поранених

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П'ятниця, 7 червня 2019, 04:49

7 червня ситуація у районі проведення ООС загострилась - бойовики, порушивши Мінські домовленості, атакували українські підрозділи у районі Новолуганського із застосуванням артилерії. 2 військовослужбовців загинули, ще 8 - отримали поранення.

Про це повідомляє штаб Об'єднаних сил.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, знищивши вогневі точки противника. Втрати ворога уточнюються", - йдеться у звіті.

Нагадаємо:

У четвер, 6 червня, п'ять разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи озброєння бойових машин піхоти, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Втрат серед українських військових не було.

Українська правда

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Теми: ООС Донбас бойові дії


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