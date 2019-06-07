Ніч у зоні ООС: Ситуація загострилася, 2 загиблих і 8 поранених

7 червня ситуація у районі проведення ООС загострилась - бойовики, порушивши Мінські домовленості, атакували українські підрозділи у районі Новолуганського із застосуванням артилерії. 2 військовослужбовців загинули, ще 8 - отримали поранення.

Про це повідомляє штаб Об'єднаних сил.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, знищивши вогневі точки противника. Втрати ворога уточнюються", - йдеться у звіті.

Нагадаємо:

У четвер, 6 червня, п'ять разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи озброєння бойових машин піхоти, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Втрат серед українських військових не було.