Ніч у зоні ООС: Ситуація загострилася, 2 загиблих і 8 поранених
П'ятниця, 7 червня 2019, 04:49
7 червня ситуація у районі проведення ООС загострилась - бойовики, порушивши Мінські домовленості, атакували українські підрозділи у районі Новолуганського із застосуванням артилерії. 2 військовослужбовців загинули, ще 8 - отримали поранення.
Про це повідомляє штаб Об'єднаних сил.
"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, знищивши вогневі точки противника. Втрати ворога уточнюються", - йдеться у звіті.
Нагадаємо:
У четвер, 6 червня, п'ять разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи озброєння бойових машин піхоти, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Втрат серед українських військових не було.
Українська правда