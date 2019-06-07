Від Зеленського вимагають пояснити заяву про контроль РФ на Донбасі

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що президент Володимир Зеленський має вичерпно пояснити свою заяву про втрату Росією контролю над бойовиками на Донбасі.

Про це вона написала у Facebook.

Климпуш-Цинцадзе зазначила, що їй хочеться вірити, що сталася неймовірно прикра помилка, бо, якщо президент вважає, що на окупованому Донбасі щось може відбуватися без відома Кремля, то це катастрофа.

"Ще більший жах полягає в тому, що РФ у заяві президента виглядає мало не стабілізуючою стороною. Це те, що хоче чути Путін", - впевнена віце-прем'єр-міністр.

За її словами, треба негайне службове розслідування, якщо хтось наважився порадити сказати таке Зеленському.

"Пояснення глави держави мають бути швидкими і вичерпними, інакше це капітуляція, яку суспільство не сприйме. Президент має бути свідомим небезпек, на які він наражає державу", - заявила вона.

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