Від Зеленського вимагають пояснити заяву про контроль РФ на Донбасі
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що президент Володимир Зеленський має вичерпно пояснити свою заяву про втрату Росією контролю над бойовиками на Донбасі.
Про це вона написала у Facebook.
Климпуш-Цинцадзе зазначила, що їй хочеться вірити, що сталася неймовірно прикра помилка, бо, якщо президент вважає, що на окупованому Донбасі щось може відбуватися без відома Кремля, то це катастрофа.
"Ще більший жах полягає в тому, що РФ у заяві президента виглядає мало не стабілізуючою стороною. Це те, що хоче чути Путін", - впевнена віце-прем'єр-міністр.
За її словами, треба негайне службове розслідування, якщо хтось наважився порадити сказати таке Зеленському.
"Пояснення глави держави мають бути швидкими і вичерпними, інакше це капітуляція, яку суспільство не сприйме. Президент має бути свідомим небезпек, на які він наражає державу", - заявила вона.
Нагадаємо:
- Минулої доби бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню, 2 українських військових отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти 7 разів обстріляли позиції ОС, 2 військовослужбовців загинули, 4 - отримали поранення, ще 4 - травмовані.
- Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського на Донеччині та інших населених пунктів в ніч проти 7 червня, внаслідок яких двоє українських військових загинули, а восьмеро отримали поранення, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.
- Він пообіцяв, що Збройні сили України жорстко та відповідно до ситуації відповідатимуть на провокації бойовиків.
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