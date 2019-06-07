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Зеленський: РФ втратила контроль над бойовиками, ЗСУ відповідатимуть жорстко

П'ятниця, 7 червня 2019, 10:26
Зеленський: РФ втратила контроль над бойовиками, ЗСУ відповідатимуть жорстко

Президент Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського на Донеччині та інших населених пунктів в ніч проти 7 червня, внаслідок яких двоє українських військових загинули, а восьмеро отримали поранення, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.

Таку заяву оприлюднила прес-служба Адміністрації президента у Facebook

"Кричуще порушення Мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами", – цитує АП Зеленського.

Зазначається, що президент висловив співчуття родинам загиблих і подякував за мужність і стійкість українським військовослужбовцям, які зазнали атаки.

Він наголосив, що на дипломатичному рівні Україна й надалі наполягатиме на припиненні вогню та звільненні полонених.

"Обстріли українських військових – очевидна спроба вкотре зірвати процес перемовин щодо припинення вогню. Хоч би хто віддав наказ – Збройні сили України відповідатимуть жорстко та відповідно до ситуації", - заявив Зеленський.

Нагадаємо:

  • Минулої доби бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню, 2 українських військових отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти 7 разів обстріляли позиції ОС, 2 військовослужбовців загинули, 4 - отримали поранення, ще 4 - травмовані.
  • 4 червня бойовики 16 разів порушили режим припинення огню, 2 українських військових загинули, ще 3 - отримали поранення.
  • Ще раніше цього тижня, окупанти 4 рази обстріляли українські позиції, загинув 1 військовослужбовець ОС. 
  • 4 червня президент Володимир Зеленський у Брюсселі заявив, що готовий до переговорів з Росією і виконання Мінських домовленостей.
  • 5 червня представник України в ТКГ у Мінську щодо становлення миру на Донбасі Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".

Українська правда

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Теми: ЗеленськийпрезидентДонбасРосія
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