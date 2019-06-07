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Разом із Гройсманом на вибори піде частина міністрів та депутати НФ

П'ятниця, 7 червня 2019, 14:10
Разом із Гройсманом на вибори піде частина міністрів та депутати НФ

Прем‘єр-міністр Володимир Гройсман веде на вибори до Верховної Ради партію "Українська стратегія Гройсмана", до нього приєднається частина депутатів "Народного фронту" та міністрів.

Про це повідомляють кореспонденти УП зі з‘їзду партії у Києві.

Разом з Гройсманом на вибори йдуть міністри від НФ Лілія Гриневич, міністр Євген Нищук, Павло Петренко, міністр Олександр Саєнко, перший заступник міністра інформполітики Еміне Джапарова, нардеп НФ Андрій Тетерук.

 
ФОТо УП

Так само на з‘їзді присутні частина депутатів НФ, та радник Арсенія Яценюка з міжнародних питань Данило Лубківський.

Головуючим на з’їзді обрали Гройсмана, який і має очолити партію.

"Я прийняв рішення сформувати команду "Української стратегії", я втомився бути гравцем чужої збірної", - сказав Гройсман.

 
ФОТО УП

Гройсман особисто озвучив першу 10-ку списку партії:

  • Лілію Гриневич,
  • Еміне Джапарову (відповідатиме за реінтеграцію Донбасу),
  • Олександра Саєнка,
  • Євгена Нищука,
  • Павла Петренка,
  • Сергія Марченка,
  • Андрія Тетерука (буде відповідати за безпеку і оборону),
  • Павла Яблонського (секретар вінницької міськради),
  • Віктора Єленського (буде відповідати за питання релігії).
 
ФОТО УП

Партія буде брати участь у позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня.  

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Нагадаємо: 

  • "Українська правда" повідомляла, що в першій п'ятірці списку політсили, крім самого Гройсмана, можуть опинитися міністр Кабінету Міністрів, соратник прем'єра Олександр Саєнко та міністр фінансів Оксана Маркарова.
  • Рішення йти на парламентські вибори самостійно, відмежувавшись від команди екс-президента Петра Порошенка, Володимир Гройсман прийняв після кількох місяців переговорів із "Народним фронтом" Арсенія Яценюка.
  • Гройсман і Яценюк могли створити партію двох прем'єрів, яка б складалася навпіл із соратників одного й іншого, але на заваді цьому стали прогнози щодо реального проходження представників нової партії в Раду.

Українська правда

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Теми: ГройсманНародний фронтВерховна Радавиборипартії
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