Разом із Гройсманом на вибори піде частина міністрів та депутати НФ

Прем‘єр-міністр Володимир Гройсман веде на вибори до Верховної Ради партію "Українська стратегія Гройсмана", до нього приєднається частина депутатів "Народного фронту" та міністрів.

Про це повідомляють кореспонденти УП зі з‘їзду партії у Києві.

Разом з Гройсманом на вибори йдуть міністри від НФ Лілія Гриневич, міністр Євген Нищук, Павло Петренко, міністр Олександр Саєнко, перший заступник міністра інформполітики Еміне Джапарова, нардеп НФ Андрій Тетерук.

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Так само на з‘їзді присутні частина депутатів НФ, та радник Арсенія Яценюка з міжнародних питань Данило Лубківський.

Головуючим на з’їзді обрали Гройсмана, який і має очолити партію.

"Я прийняв рішення сформувати команду "Української стратегії", я втомився бути гравцем чужої збірної", - сказав Гройсман.

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Гройсман особисто озвучив першу 10-ку списку партії:

Лілію Гриневич,

Еміне Джапарову (відповідатиме за реінтеграцію Донбасу),

(відповідатиме за реінтеграцію Донбасу), Олександра Саєнка,

Євгена Нищука,

Павла Петренка,

Сергія Марченка,

Андрія Тетерука (буде відповідати за безпеку і оборону),

(буде відповідати за безпеку і оборону), Павла Яблонського (секретар вінницької міськради),

(секретар вінницької міськради), Віктора Єленського (буде відповідати за питання релігії).

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Партія буде брати участь у позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня.

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