Гройсман піде на вибори без Порошенка: "Ми просто різні"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на парламентські вибори має намір йти самостійно зі своєю політичною силою "Українська стратегія", що не об'єднуючись ні з ким, в т.ч. і з політичною силою Петра Порошенка.

Про це Гройсман заявив в ефірі телеканалу ICTV ввечері 26 травня, пише "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи можливе об'єднання з політсилою Порошенка, Гройсман сказав: "Такі пропозиції були, і багато політиків говорили між собою про різні можливості. Я прийняв рішення - я буду йти самостійно і це рішення для мене є остаточним".

"Я вважаю, що ми просто різні", - додав прем'єр.

"Для мене участь у виборах - не просто бажання брати участь у виборах. У мене чіткий погляд на те, що може зробити Україну і українців сильніше. І вважаю, що ці кроки повинні бути реалізовані", - пояснив Гройсман.

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