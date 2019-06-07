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Бойовики переміщують заборонену техніку та "глушать" безпілотники – розвідка

П'ятниця, 7 червня 2019, 15:21

Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що російські найманці на Донбасі здійснюють радіоелектронне придушення каналів управління безпілотниками, щоб приховати переміщення забороненої Мінськими угодами військової техніки.

Відповідну інформацію на брифінгу озвучив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

Зазначається, що командування ЗС РФ під виглядом проведення заходів бойової підготовки у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів вживає посилених заходів з підвищення їх готовності до застосування.

Зокрема, триває інтенсивне відпрацювання питань висування підрозділів у райони зосередження, з розгортанням пунктів управління та прийому особового складу.

"Додатково противник здійснює радіоелектронне придушення каналів управління безпілотними літальними апаратами. Це робиться для того, аби приховати переміщення на передові позиції забороненого Мінськими домовленостями озброєння та військової техніки", - повідомив речник Міноборони.

Він додав, що при цьому противник продовжує розміщувати додаткові автоматизовані станції встановлення перешкод у районах прихованого зосередження артилерійських систем та броньованої техніки поза межами районів їх відведення.

Нагадаємо:

  • Минулої доби бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню, 2 українських військових отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти 7 разів обстріляли позиції ОС, 2 військовослужбовців загинули, 4 - отримали поранення, ще 4 - травмовані.
  • Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського на Донеччині та інших населених пунктів в ніч проти 7 червня, внаслідок яких двоє українських військових загинули, а восьмеро отримали поранення, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.
  • Він пообіцяв, що Збройні сили України жорстко та відповідно до ситуації відповідатимуть на провокації бойовиків.

Українська правда

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Теми: МіноборониДонбас
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