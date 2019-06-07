Тотальна перевірка: від служби відсторонили 10 начальників поліції
За результатами перевірок територіальних підрозділів 10 начальників відділів поліції відсторонені від виконання службових обов’язків.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
За її даними, перевірки проходили в поліцейських підрозділах різних регіонів держави.
"Виявили і зафіксували порушення. Відтак, за наказом голови Національної поліції України Сергія Князєва, 10 начальників відділів і відділень поліції були відсторонені", - йдеться в повідомленні.
Крім того, розповідають у прес-службі, 5 червня Князєв провів відеоселекторну нараду з керівниками територіальних органів та підрозділів відомства, на якій обговорили виявлені порушення, а також продемонстрували відеоролик з виявленими порушеннями, зокрема – випадками виявлення заборонених предметів.
Зазначається, що за результатами перевірок призначені службові розслідування, і керівники, які наразі відсторонені, понесуть "сувору дисциплінарну відповідальність".
"Знаходження працівника поліції на службі в стані алкогольного сп’яніння, пияцтво на службі, управління транспортним засобом – власним чи службовим – в стані алкогольного сп’яніння, – безальтернативне звільнення з органів поліції", – йдеться в повідомленні.
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