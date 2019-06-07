Тотальна перевірка: від служби відсторонили 10 начальників поліції

За результатами перевірок територіальних підрозділів 10 начальників відділів поліції відсторонені від виконання службових обов’язків.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За її даними, перевірки проходили в поліцейських підрозділах різних регіонів держави.

"Виявили і зафіксували порушення. Відтак, за наказом голови Національної поліції України Сергія Князєва, 10 начальників відділів і відділень поліції були відсторонені", - йдеться в повідомленні.

Крім того, розповідають у прес-службі, 5 червня Князєв провів відеоселекторну нараду з керівниками територіальних органів та підрозділів відомства, на якій обговорили виявлені порушення, а також продемонстрували відеоролик з виявленими порушеннями, зокрема – випадками виявлення заборонених предметів.

Зазначається, що за результатами перевірок призначені службові розслідування, і керівники, які наразі відсторонені, понесуть "сувору дисциплінарну відповідальність".

"Знаходження працівника поліції на службі в стані алкогольного сп’яніння, пияцтво на службі, управління транспортним засобом – власним чи службовим – в стані алкогольного сп’яніння, – безальтернативне звільнення з органів поліції", – йдеться в повідомленні.

Читайте також Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських

Нагадаємо: