Поранений патрульними хлопчик помер у лікарні
У Київському міському центрі дитячої нейрохірургії помер 5-річний хлопчик, якого у Переяслав-Хмельницькому поранили патрульні поліцейські.
Про це "Українській правді" повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган.
За її словами, зараз правоохоронцям готують нову підозру з перекваліфікацією на ч. 2 п.п. 2 і 7 ст. 115 КК (умисне вбивство малолітньої дитини з хуліганських мотивів). Карається позбавленням волі на 10-15 років або довічним ув'язненням.
"Підозри будуть вручені в суді зранку о 9:00, де їм обиратиметься запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою", - розповіла Сарган.
Перед цим дитина перебувала у вкрай тяжкому стані.
"Сьогодні ж підписав листа на ім‘я міністра ВС з вимогою зняти відповідального за п’яне дикунство керівника райвідділу поліції", - написав у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.
Нагадаємо:
- 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області 5-річному хлопчику.
- В ніч на неділю голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що двоє підозрюваних поліцейських затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.
- Бабуся пораненого хлопчика розповіла, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них попав у дитину, бо були дуже п'яні.
- Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.