Поранений патрульними хлопчик помер у лікарні

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Понеділок, 3 червня 2019, 19:35

У Київському міському центрі дитячої нейрохірургії помер 5-річний хлопчик, якого у Переяслав-Хмельницькому поранили патрульні поліцейські.

Про це "Українській правді" повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, зараз правоохоронцям готують нову підозру з перекваліфікацією на ч. 2 п.п. 2 і 7 ст. 115 КК (умисне вбивство малолітньої дитини з хуліганських мотивів). Карається позбавленням волі на 10-15 років або довічним ув'язненням.

"Підозри будуть вручені в суді зранку о 9:00, де їм обиратиметься запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою", - розповіла Сарган.

Перед цим дитина перебувала у вкрай тяжкому стані.

"Сьогодні ж підписав листа на ім‘я міністра ВС з вимогою зняти відповідального за п’яне дикунство керівника райвідділу поліції", - написав у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

Нагадаємо:

  • 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області 5-річному хлопчику.
  • В ніч на неділю голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що двоє підозрюваних поліцейських затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.
  • Бабуся пораненого хлопчика розповіла, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них попав у дитину, бо були дуже п'яні.
  • Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.

Соня Лукашова, УП

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Теми: поліція жертви діти


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