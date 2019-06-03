Поранений патрульними хлопчик помер у лікарні

У Київському міському центрі дитячої нейрохірургії помер 5-річний хлопчик, якого у Переяслав-Хмельницькому поранили патрульні поліцейські.

Про це "Українській правді" повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, зараз правоохоронцям готують нову підозру з перекваліфікацією на ч. 2 п.п. 2 і 7 ст. 115 КК (умисне вбивство малолітньої дитини з хуліганських мотивів). Карається позбавленням волі на 10-15 років або довічним ув'язненням.

"Підозри будуть вручені в суді зранку о 9:00, де їм обиратиметься запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою", - розповіла Сарган.

Перед цим дитина перебувала у вкрай тяжкому стані.

"Сьогодні ж підписав листа на ім‘я міністра ВС з вимогою зняти відповідального за п’яне дикунство керівника райвідділу поліції", - написав у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

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