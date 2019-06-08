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Генштаб: Військовим не потрібно просити дозвіл на вогонь у відповідь

Субота, 8 червня 2019, 04:54

Українські військові мають дозвіл відкривати вогонь у відповідь на агресію з боку окупантів.

Про це на брифінгу заявив заступник командувача ООС, керівник безпекової групи Тристоронньої контактної групи з питань мирного врегулювання на Донбасі генерал-майор Богдан Бондар.

"Відповідно до розпорядження начальника Генштабу, головнокомандувача, командувача ОС і командирів бригад дозволяється самостійно застосовувати техніку та озброєння в разі загрози життю або втрати території. Після цього не проводиться якихось каральних заходів, розбірок, тому що від цього залежить життя та здоров'я наших військовослужбовців, від цього залежить, у тому числі, моральний клімат у тих колективах, які виконують бойові завдання", - сказав Бондар.

Нагадуємо:

  • 7 червня ворог обстріляв позиції ООС поблизу Новолуганська, внаслідок чого загинуло двоє воїнів та 11 бійців отримали бойові травми та поранення різної важкості. У штабі підкреслили, що як тільки ворожа батарея виявила себе вогнем, об’єднаними силами було негайно застосовано вогневі засоби ураження у відповідь.

  • Раніше повідомлялось, що Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".

  • Пізніше Кучма пояснив, що умова "не стріляти" має стосуватися виключно "провокаційних обстрілів" з цивільних об'єктів.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСбойові дії
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