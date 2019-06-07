Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З'їзд-вікенд: Вакарчук на горі, Зеленський у саду, решта під дахом

П'ятниця, 7 червня 2019, 15:59

Політичні партії активно готуються до дострокових парламентських виборів, у найближчі вихідні ще п'ять із них проведуть у Києві свої з’їзди.

З'їзд партії Святослава Вакарчука "Голос" розпочнеться у суботу, 8 червня, о 18:30 на Старокиївській горі (Володимирська 2).

Партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" проведе свій з’їзд 9 червня о 12:00 – і теж демократично: у ботанічному саду імені Миколи Гришка (Тимірязєвська 1).

Президентська партія планувала провести з’їзд теж у суботу, але перенесла його на неділю, бо не встигає розглянути анкети всіх охочих балотуватися від неї у мажоритарних округах. 

Перейменована партія екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" збереться на другий етап з'їзду теж 9 червня – ще до з'їзду "Слуги народу", о 10:30, і у "прозорому офісі" на Лаврській. Там остаточно визначиться зі списком кандидатів у народні депутати, які проходять праймеріз

Партія екс-голови Служби безпеки України Ігоря Смешка "Сила і честь" проведе з'їзд 8 червня об 11:00 у Торговельно-промисловій палаті України (Велика Житомирська 33). Буде представлено команду Смешка, затверджено програму партії, її передвиборний список і список кандидатів у мажоритарних округах.

Також 8 червня з’їзд у Києві проведе партія "Самопоміч". Буде названо першу п'ятірку списку і оприлюднено "відкриті списки".

"Самопоміч" формує список шляхом рейтингу кандидатів, 29 травня оприлюднила першу п’ятірку. Загальний список "Самопомочі" формується із трьох робочих списків: чинні народні депутати, лідери партії в регіонах, лідери громадських думок та експерти.

Лідер цієї партії Андрій Садовий закликав Святослава Вакарчука й Анатолія Гриценка до кооперації в округах – зокрема, підтримати міського голову Глухова Мішеля Терещенка на 159 окрузі, а "Самопоміч" готова підтримати кандидатів "Голосу" і "Громадянської позиції" в інших округах.

Можливість долучитися до своїх команд заявкою на сайтах відкрили і "Голос" Вакарчука, і "Слуга народу" Зеленського, і "Європейська солідарність" Порошенка, і "Самопоміч" Садового.  

Нагадаємо:

  • 7 червня свій з’їзд провела партія "Українська стратегія Гройсмана": до політсили чинного прем‘єр-міністра Володимира Гройсмана долучилися частина депутатів "Народного фронту" та міністрів. Мажоритарників (кандидатів в одномандатних виборчих округах) партія не висуватиме. 
  • Партія "Опозиційний блок" 7 червня заявила про об'єднання з "Партією миру і розвитку", партіями "Наші", "Відродження" та "Довіряй справам" перед парламентськими виборами.
  • 6 червня "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука та Юрія Бойка провела свій з’їзд і оприлюднила першу десятку списку. 7 червня до них приєднався Ілля Кива, який для цього склав повноваження голови Соціалістичної партії.
  • 5 червня нардеп Надія Савченко, підозрювана у державній зраді, провела з’їзд своєї партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" просто перед Верховною Радою і також піде на вибори.
  • 24 травня "Блок Петра Порошенка "Солідарність" на з'їзді змінив свою назву на "Європейська солідарність", а 31 травня оновлена партія обрала Порошенка своїм лідером, оновила склад центральної ради й президії.
  • Володимир Зеленський призначив дострокові вибори парламенту на 21 липня.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: виборипартії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
Усі новини...
Реклама: