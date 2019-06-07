З'їзд-вікенд: Вакарчук на горі, Зеленський у саду, решта під дахом
Політичні партії активно готуються до дострокових парламентських виборів, у найближчі вихідні ще п'ять із них проведуть у Києві свої з’їзди.
З'їзд партії Святослава Вакарчука "Голос" розпочнеться у суботу, 8 червня, о 18:30 на Старокиївській горі (Володимирська 2).
Партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" проведе свій з’їзд 9 червня о 12:00 – і теж демократично: у ботанічному саду імені Миколи Гришка (Тимірязєвська 1).
Президентська партія планувала провести з’їзд теж у суботу, але перенесла його на неділю, бо не встигає розглянути анкети всіх охочих балотуватися від неї у мажоритарних округах.
Перейменована партія екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" збереться на другий етап з'їзду теж 9 червня – ще до з'їзду "Слуги народу", о 10:30, і у "прозорому офісі" на Лаврській. Там остаточно визначиться зі списком кандидатів у народні депутати, які проходять праймеріз,
Партія екс-голови Служби безпеки України Ігоря Смешка "Сила і честь" проведе з'їзд 8 червня об 11:00 у Торговельно-промисловій палаті України (Велика Житомирська 33). Буде представлено команду Смешка, затверджено програму партії, її передвиборний список і список кандидатів у мажоритарних округах.
Також 8 червня з’їзд у Києві проведе партія "Самопоміч". Буде названо першу п'ятірку списку і оприлюднено "відкриті списки".
"Самопоміч" формує список шляхом рейтингу кандидатів, 29 травня оприлюднила першу п’ятірку. Загальний список "Самопомочі" формується із трьох робочих списків: чинні народні депутати, лідери партії в регіонах, лідери громадських думок та експерти.
Лідер цієї партії Андрій Садовий закликав Святослава Вакарчука й Анатолія Гриценка до кооперації в округах – зокрема, підтримати міського голову Глухова Мішеля Терещенка на 159 окрузі, а "Самопоміч" готова підтримати кандидатів "Голосу" і "Громадянської позиції" в інших округах.
Можливість долучитися до своїх команд заявкою на сайтах відкрили і "Голос" Вакарчука, і "Слуга народу" Зеленського, і "Європейська солідарність" Порошенка, і "Самопоміч" Садового.
Нагадаємо:
- 7 червня свій з’їзд провела партія "Українська стратегія Гройсмана": до політсили чинного прем‘єр-міністра Володимира Гройсмана долучилися частина депутатів "Народного фронту" та міністрів. Мажоритарників (кандидатів в одномандатних виборчих округах) партія не висуватиме.
- Партія "Опозиційний блок" 7 червня заявила про об'єднання з "Партією миру і розвитку", партіями "Наші", "Відродження" та "Довіряй справам" перед парламентськими виборами.
- 6 червня "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука та Юрія Бойка провела свій з’їзд і оприлюднила першу десятку списку. 7 червня до них приєднався Ілля Кива, який для цього склав повноваження голови Соціалістичної партії.
- 5 червня нардеп Надія Савченко, підозрювана у державній зраді, провела з’їзд своєї партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" просто перед Верховною Радою і також піде на вибори.
- 24 травня "Блок Петра Порошенка "Солідарність" на з'їзді змінив свою назву на "Європейська солідарність", а 31 травня оновлена партія обрала Порошенка своїм лідером, оновила склад центральної ради й президії.
- Володимир Зеленський призначив дострокові вибори парламенту на 21 липня.