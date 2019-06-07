З'їзд-вікенд: Вакарчук на горі, Зеленський у саду, решта під дахом

Політичні партії активно готуються до дострокових парламентських виборів, у найближчі вихідні ще п'ять із них проведуть у Києві свої з’їзди.

З'їзд партії Святослава Вакарчука "Голос" розпочнеться у суботу, 8 червня, о 18:30 на Старокиївській горі (Володимирська 2).

Партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" проведе свій з’їзд 9 червня о 12:00 – і теж демократично: у ботанічному саду імені Миколи Гришка (Тимірязєвська 1).

Президентська партія планувала провести з’їзд теж у суботу, але перенесла його на неділю, бо не встигає розглянути анкети всіх охочих балотуватися від неї у мажоритарних округах.

Перейменована партія екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" збереться на другий етап з'їзду теж 9 червня – ще до з'їзду "Слуги народу", о 10:30, і у "прозорому офісі" на Лаврській. Там остаточно визначиться зі списком кандидатів у народні депутати, які проходять праймеріз,

Партія екс-голови Служби безпеки України Ігоря Смешка "Сила і честь" проведе з'їзд 8 червня об 11:00 у Торговельно-промисловій палаті України (Велика Житомирська 33). Буде представлено команду Смешка, затверджено програму партії, її передвиборний список і список кандидатів у мажоритарних округах.

Також 8 червня з’їзд у Києві проведе партія "Самопоміч". Буде названо першу п'ятірку списку і оприлюднено "відкриті списки".

"Самопоміч" формує список шляхом рейтингу кандидатів, 29 травня оприлюднила першу п’ятірку. Загальний список "Самопомочі" формується із трьох робочих списків: чинні народні депутати, лідери партії в регіонах, лідери громадських думок та експерти.

Лідер цієї партії Андрій Садовий закликав Святослава Вакарчука й Анатолія Гриценка до кооперації в округах – зокрема, підтримати міського голову Глухова Мішеля Терещенка на 159 окрузі, а "Самопоміч" готова підтримати кандидатів "Голосу" і "Громадянської позиції" в інших округах.

Можливість долучитися до своїх команд заявкою на сайтах відкрили і "Голос" Вакарчука, і "Слуга народу" Зеленського, і "Європейська солідарність" Порошенка, і "Самопоміч" Садового.

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