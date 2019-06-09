У травні адмінмежу з Кримом перетинали на 40% частіше - МТОТ

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Неділя, 9 червня 2019, 06:08

Протягом травня 2019 року адміністративну межу з окупованим Кримом у Херсонській області в обох напрямках перетнули 197 795 осіб - на 39,78% більше порівняно з квітнем.

Про це повідомили у Міністерстві з тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Зазначається, що протягом травня адмінмежу перетнули 32 136 транспортних засобів - на 39,84% більше порівняно з квітнем.

КПВВ "Чонгар" у напрямку підконтрольної України перетнули 49 254 осіб та 9 767 одиниць транспортних засобів, у зворотному напрямку 50 503 осіб та 9 760 одиниць транспортних засобів.

КПВВ "Каланчак" у напрямку підконтрольної України - 43 926 осіб та 4 708 одиниць транспортних засобів, у зворотному напрямку - 43 758 осіб та 4 426 одиниць транспортних засобів.

КПВВ "Чаплинка" у напрямку підконтрольної України - 5 676 осіб та 1 880 одиниць транспортних засобів, у зворотному напрямку - 4 768 осіб та 1 595 одиниць транспортних засобів.

Разом з тим, за даними МТОТ, лінію розмежування на сході України в обох напрямках у травні перетнули 1 203 400 осіб, з них через КПВВ у Донецькій області - 896 300 осіб, через КПВВ "Станиця Луганська" - 307 100 осіб. 

Порівняно з квітнем зафіксовано збільшення кількості перетинів цивільного населення у Донецькій та Луганській областях загалом на 6,86%.

Українська правда

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Теми: МінТОТ Крим


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