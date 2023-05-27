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В Україну повернули депортованого з Маріуполя 17-річного хлопця

Катерина ТищенкоСубота, 27 травня 2023, 21:37
В Україну повернули депортованого з Маріуполя 17-річного хлопця
Глава Мінреінтеграції Ірина Верещук і повернутий в Україну В'ячеслав, фото Мінреінтеграції

В Україну повернули 17-річного В’ячеслава, якого росіяни примусово депортували з захопленого Маріуполя.

Джерело: Мінреінтеграції

Дослівно: "Цього разу від окупантів вдалося забрати 17-річного В’ячеслава.

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Хлопець зростав без батьків. Навчався у Маріуполі. Окупанти депортували його до Шахтарська, що в Донецькій області.

Втім, сильний духом і кмітливий хлопчина знайшов спосіб дати про себе знати. Далі було багато кропіткої роботи волонтерів і державних органів. А сьогодні В’ячеслав вже прибув до Києва".

Деталі: Мінреінтеграції зазначило, що до повернення хлопця долучилися МЗС України, Служба у справах дітей Деснянського району м. Києва, головний спеціаліст відділу опіки/піклування, усиновлення та сімейних форм виховання Аліна Долженко, програмний директор "СОС Дитячі Містечка Україна" Дар’я Касьянова, а також "Українська мережа за права дитини".

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Теми: МінТОТдепортація діти
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