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Українці в окупації зможуть отримати тимчасове посвідчення громадянина України за зверненням родичів

"Українська правда"Понеділок, 26 лютого 2024, 15:35
Українці в окупації зможуть отримати тимчасове посвідчення громадянина України за зверненням родичів
Фото: з відкритих джерел

Українці на тимчасово окупованих територіях зможуть оформити тимчасове посвідчення громадянина України за заявою членів сімʼї або законних представників.

Джерело: Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій

Виправлено: Раніше в заголовку новини вказувалося про тимчасове громадянство України.

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Дослівно: "Уряд ухвалив експериментальний проєкт, який дозволить оформляти українцям на ТОТ тимчасове посвідчення громадянина України через членів сімʼї або законних представників. Тобто йдеться про оформлення документа без присутності самої особи, яка перебуває на ТОТ. Але член сімʼї або законний представник, який звертається за документом від імені людини на ТОТ, має перебувати на підконтрольній території".

Деталі: Подати заяву на оформлення документа для близьких можуть:

  • одного з батьків (усиновлювачів);
  • опікунів, піклувальників або інших законних представників;
  • одного з подружжя;
  • повнолітніх дитини або онука/онуки;
  • рідного (повнорідного, неповнорідного) брата/сестри;
  • офіційного звернення Мінреінтеграції.

Оформлення тимчасового посвідчення громадянина України можливе для таких осіб:

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  • які втратили паспорт громадянина України, але щодо яких міститься інформація про оформлення паспорта (в тому числі закордонного) в Єдиному державному демографічному реєстрі або у відомчій системі ДМС;
  • для осіб до 18 років, щодо яких відсутня інформація в Реєстрі або у відомчій системі ДМС.

Тимчасове посвідчення громадянина України виготовлятимуть безкоштовно за 15 робочих днів від дня, коли подали заяву-анкету.







Теми: окупаціяМінТОТ
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