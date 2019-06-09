Забруднення Росі: централізоване водопостачання на Київщині припинять з ночі
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Білоцерківського району Київської області ухвалила рішення про припинення роботи водозабору з 23:00 9 червня.
Про таке рішення у зв'язку із забрудненням річки Рось у Вінницькій обл. повідомив голова Держслужби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін.
У ДСНС зазначили, що запасу води для м.Біла Церква вистачить на одну добу. За необхідності, у регіоні буде здійснюватися підвіз води, заявив Чечоткін.
"Відповідними службами відібрано проби води зі ставка та р.Рось. Результати хімікобіологічного аналізу на вміст хімічних речовин у воді будуть 10 червня", - повідомив глава ДержНС.
Він додав, що ситуація із забрудненням водойм гербіцидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин перебуває на контролі у місцевих органів виконавчої влади та ДСНС України.
"Громадянам рекомендовано утриматись від купання, вилову риби та випоювання худоби в акваторії р. Рось", - заявив Чечоткін.
Нагадаємо,
- Поліція відкрила два кримінальних провадження за фактом забруднення річки Рось та за фактом викрадення гербіцидів з території сільгосппідприємств у Вінницькій області.
- Про подію повідомлено органи влади та відповідні екологічні служби, які мають оцінити стан забруднення водойми.
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