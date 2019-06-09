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Генпрокуратура поновила розслідування проти Іванющенка - джерела

Неділя, 9 червня 2019, 21:49
Генпрокуратура поновила розслідування проти Іванющенка - джерела

Генеральна прокуратура України скасувала закриття справ щодо екс-регіонала з оточення Віктора Януковича Юрія Іванющенка.

Про це "Українській правді" повідомило джерело у правоохоронних органах.

За даними співрозмовника, усі деталі щодо скасування закриття справ по Іванющенку стануть відомі у понеділок, 10 червня.

Нагадаємо, 

  • Екс-нардеп від Партії регіонів Юрій Іванющенко, відомий як "Юра Єнакієвський", втік з України після Революції гідності.
  • Іванющенка оголошували у розшук через підозру у привласненні майна. 
  • У 2016 році нардеп Сергій Лещенко заявив, що екс-"регіонала" втретє зняли з міжнародного розшуку, однак у ГПУ запевняли, що підозрюваний перебуває у розшуку.
  • На початку 2017 року суди закрили усі справи щодо Іванющенка. У ВСУ заявляли, що у закритті справ винна Генпрокуратура.
  • У 2017 році Європейський суд ухвалив рішення про скасування санкцій стосовно Юрія Іванющенка.
  • На початку червня 2019 р. стало відомо, що Одеська прокуратура закрила справу проти Іванющенка, яка стосувалася можливого заволодіння коштами держбюджету в особливо великих розмірах, а також рейдерства одеського ринку "7 кілометр".

Українська правда

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Теми: ІванющенкоГенпрокуратуракримінал
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