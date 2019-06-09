Генпрокуратура поновила розслідування проти Іванющенка - джерела

Генеральна прокуратура України скасувала закриття справ щодо екс-регіонала з оточення Віктора Януковича Юрія Іванющенка.



Про це "Українській правді" повідомило джерело у правоохоронних органах.

За даними співрозмовника, усі деталі щодо скасування закриття справ по Іванющенку стануть відомі у понеділок, 10 червня.

Нагадаємо,