Вибори: місце голосування уже змінили майже 27 тисяч українців

Станом на 30 червня тимчасово змінили місце голосування на позачергових парламентських виборах 26 тисяч 778 українців.

Про це повідомляється на сайті Держреєстру виборців.

Тимчасово змінили місце голосування, зокрема, 433 жителі Автономної Республіки Крим та 109 жителів Севастополя. Таку ж процедуру пройшли 6 858 жителів Донецької області і 3743 - Луганської.

На цих виборах ЦВК спростила зміну місця голосування. Зараз для цього не треба надавати документів для підтвердження необхідності зміни місця голосування - достатньо лише заяви і паспорта.

Змінити місце голосування можна до 15 липня.

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